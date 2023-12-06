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В Тверской области открылось производство фасадных конструкций - РИА Новости, 06.12.2023
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Тверская область
 
18:46 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/proizvodstvo-1914198230.html
В Тверской области открылось производство фасадных конструкций
В Тверской области открылось производство фасадных конструкций - РИА Новости, 06.12.2023
В Тверской области открылось производство фасадных конструкций
Открытие производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций ООО "Фасад Технолоджис" состоялось в среду на территории промышленной площадки "Раслово"... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:46
2023-12-06T18:46
тверская область
игорь руденя
производство
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ТВЕРЬ, 6 дек - РИА Новости. Открытие производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций ООО "Фасад Технолоджис" состоялось в среду на территории промышленной площадки "Раслово" в Калининском округе Тверской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Правительство Тверской области оказывает всю необходимую поддержку в развитии таких производств. Важно, что проект "Фасад Технолоджис" полностью отвечает целям развития национальной экономики. Знаем, что в ваших планах – увеличение числа работников, масштабов бизнеса, привлечение партнеров на территорию нашего региона. Очень важно также, что сегодня наша молодежь имеет возможность проходить практику на таких интересных технологичных предприятиях", - отметил во время церемонии открытия губернатор Тверской области Игорь Руденя. Построен завод производственной мощностью 100 тысяч квадратных метров изделий. Благодаря реализации инвестиционного проекта с вложениями около 800 миллионов рублей создано более 120 рабочих мест. Со стороны региона оказано содействие в обустройстве инженерной и транспортной инфраструктуры. ООО "Фасад Технолоджис" специализируется на разработке, проектировании и монтаже светопрозрачных ограждающих конструкций, вентилируемых навесных фасадов, светопрозрачных зенитных фонарей. Продукция предприятия используется на таких крупных объектах, как деловой центр "Москва-Сити", аэропорт Шереметьево, столичный многофункциональный центр NEVA TOWER, ЖК "Небо" и других.
https://ria.ru/20231205/rabota-1913971774.html
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игорь руденя, производство
Тверская область, Игорь Руденя, Производство

В Тверской области открылось производство фасадных конструкций

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественном открытии производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественном открытии производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественном открытии производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 6 дек - РИА Новости. Открытие производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций ООО "Фасад Технолоджис" состоялось в среду на территории промышленной площадки "Раслово" в Калининском округе Тверской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Правительство Тверской области оказывает всю необходимую поддержку в развитии таких производств. Важно, что проект "Фасад Технолоджис" полностью отвечает целям развития национальной экономики. Знаем, что в ваших планах – увеличение числа работников, масштабов бизнеса, привлечение партнеров на территорию нашего региона. Очень важно также, что сегодня наша молодежь имеет возможность проходить практику на таких интересных технологичных предприятиях", - отметил во время церемонии открытия губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Руденя поставил задачи в сфере занятости населения Верхневолжья
5 декабря, 18:58
Построен завод производственной мощностью 100 тысяч квадратных метров изделий. Благодаря реализации инвестиционного проекта с вложениями около 800 миллионов рублей создано более 120 рабочих мест. Со стороны региона оказано содействие в обустройстве инженерной и транспортной инфраструктуры.
ООО "Фасад Технолоджис" специализируется на разработке, проектировании и монтаже светопрозрачных ограждающих конструкций, вентилируемых навесных фасадов, светопрозрачных зенитных фонарей.
Продукция предприятия используется на таких крупных объектах, как деловой центр "Москва-Сити", аэропорт Шереметьево, столичный многофункциональный центр NEVA TOWER, ЖК "Небо" и других.
 
Тверская областьИгорь РуденяПроизводство
 
 
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