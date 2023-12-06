https://ria.ru/20231206/proizvodstvo-1914198230.html

В Тверской области открылось производство фасадных конструкций

В Тверской области открылось производство фасадных конструкций - РИА Новости, 06.12.2023

В Тверской области открылось производство фасадных конструкций

Открытие производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций ООО "Фасад Технолоджис" состоялось в среду на территории промышленной площадки "Раслово"... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:46

2023-12-06T18:46

2023-12-06T18:46

тверская область

игорь руденя

производство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914196041_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_99540659021bd5da36ae0dd79f8ac2f2.jpg

ТВЕРЬ, 6 дек - РИА Новости. Открытие производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций ООО "Фасад Технолоджис" состоялось в среду на территории промышленной площадки "Раслово" в Калининском округе Тверской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Правительство Тверской области оказывает всю необходимую поддержку в развитии таких производств. Важно, что проект "Фасад Технолоджис" полностью отвечает целям развития национальной экономики. Знаем, что в ваших планах – увеличение числа работников, масштабов бизнеса, привлечение партнеров на территорию нашего региона. Очень важно также, что сегодня наша молодежь имеет возможность проходить практику на таких интересных технологичных предприятиях", - отметил во время церемонии открытия губернатор Тверской области Игорь Руденя. Построен завод производственной мощностью 100 тысяч квадратных метров изделий. Благодаря реализации инвестиционного проекта с вложениями около 800 миллионов рублей создано более 120 рабочих мест. Со стороны региона оказано содействие в обустройстве инженерной и транспортной инфраструктуры. ООО "Фасад Технолоджис" специализируется на разработке, проектировании и монтаже светопрозрачных ограждающих конструкций, вентилируемых навесных фасадов, светопрозрачных зенитных фонарей. Продукция предприятия используется на таких крупных объектах, как деловой центр "Москва-Сити", аэропорт Шереметьево, столичный многофункциональный центр NEVA TOWER, ЖК "Небо" и других.

https://ria.ru/20231205/rabota-1913971774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, производство