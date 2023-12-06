https://ria.ru/20231206/produkty-1914118272.html

Почти на 17% выросло производство продуктов в Липецкой области

Почти на 17% выросло производство продуктов в Липецкой области - РИА Новости, 06.12.2023

Почти на 17% выросло производство продуктов в Липецкой области

За первые 10 месяцев текущего года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности отгрузили продукции и продали товаров на 221,8 миллиарда рублей, это на РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:30

2023-12-06T14:30

2023-12-06T14:30

липецкая область

игорь артамонов

продукты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914115115_0:216:2124:1411_1920x0_80_0_0_89a0cf8b77d4e02801834207b862f77c.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности отгрузили продукции и продали товаров на 221,8 миллиарда рублей, это на 22,8 миллиарда больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, индекс производства составил 116,8%, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В Липецкой области сейчас 286 организаций занимаются производством пищевой продукции. На них работают 14,3 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям выросла за 10 месяцев на 19,7% и составила 64 454 рубля. Губернатор добавил, что хорошее увеличение за 10 месяцев показывают растительные масла. Рост их производства составил 29,5%. Выпуск рапсового масла вырос на 9,4%, подсолнечного – на 21%, соевого – в девять раз. Переработанного картофеля в области произведено на 9,6% больше, чем за январь-октябрь прошлого года, дрожжей – на 9,8%, рационов питания и пайков – на 11,9%. Продолжается рост производства сахара и других продуктов переработки сахарной свеклы. Сахара за 10 месяцев произведено на 24,4% больше, чем годом ранее, свекловичного жома – на 62,6%, мелассы – на 66,5%. На 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство замороженных фруктов и ягод, на 14,9% – мясосодержащих консервов, на 20,8% – джемов и фруктовых пюре. Увеличивается производство детского питания. Молочной продукции для детей выпустили на 1,8% больше, мясной продукции – на 7,1%, воды – на 8,2%, продукции переработки фруктов и овощей – на 25,9%. Также выросло производство крахмалов на 8,7%, а модифицированных крахмалов – на 36,3%. Кисломолочных продуктов было выпущено на 13,3% больше, сливочного масла – на 19,4%, сухих молока и сливок – на 20,1%. "Продукция, выпускаемая предприятиями агропромышленного комплекса Липецкой области, не только в полном объеме покрывает внутреннюю региональную потребность, но и позволяет поставлять продукты как на внутренний рынок, так и на экспорт. Широкий ассортимент продукции липецкого АПК находит своих потребителей в более чем 80 странах мира", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231128/urozhay-1912307560.html

https://ria.ru/20231117/apk-1910141288.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, продукты