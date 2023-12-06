https://ria.ru/20231206/prestupleniya-1914156453.html
В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей
В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей - РИА Новости, 06.12.2023
В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей
Минюст России готовит ряд законодательных инициатив, предусматривающих усиление уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних, сообщил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:31
2023-12-06T16:31
2023-12-06T16:31
общество
россия
константин чуйченко
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Минюст России готовит ряд законодательных инициатив, предусматривающих усиление уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко. "Мы понимаем, что необходима не только поддержка семьи, материнства и детства с помощью социальных гарантий, но и защита семьи в публичной правовой плоскости. Сейчас Минюст ведет разработку ряда законодательных инициатив, направленных на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации. Министр не уточнил, какие статьи Уголовного кодекса РФ затронут изменения.
https://ria.ru/20230315/putin-1858056433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин чуйченко, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей
Минюст готовит проекты, усиливающие ответственность за преступления против детей