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В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей - РИА Новости, 06.12.2023
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16:31 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/prestupleniya-1914156453.html
В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей
В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей - РИА Новости, 06.12.2023
В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей
Минюст России готовит ряд законодательных инициатив, предусматривающих усиление уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних, сообщил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:31
2023-12-06T16:31
общество
россия
константин чуйченко
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Минюст России готовит ряд законодательных инициатив, предусматривающих усиление уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко. "Мы понимаем, что необходима не только поддержка семьи, материнства и детства с помощью социальных гарантий, но и защита семьи в публичной правовой плоскости. Сейчас Минюст ведет разработку ряда законодательных инициатив, направленных на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации. Министр не уточнил, какие статьи Уголовного кодекса РФ затронут изменения.
https://ria.ru/20230315/putin-1858056433.html
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общество, россия, константин чуйченко, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей

Минюст готовит проекты, усиливающие ответственность за преступления против детей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Минюст России готовит ряд законодательных инициатив, предусматривающих усиление уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.
"Мы понимаем, что необходима не только поддержка семьи, материнства и детства с помощью социальных гарантий, но и защита семьи в публичной правовой плоскости. Сейчас Минюст ведет разработку ряда законодательных инициатив, направленных на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.
Министр не уточнил, какие статьи Уголовного кодекса РФ затронут изменения.
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ОбществоРоссияКонстантин ЧуйченкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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