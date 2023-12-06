https://ria.ru/20231206/prestupleniya-1914156453.html

В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей

В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей - РИА Новости, 06.12.2023

В России могут ужесточить ответственность за преступления против детей

Минюст России готовит ряд законодательных инициатив, предусматривающих усиление уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних, сообщил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:31

2023-12-06T16:31

2023-12-06T16:31

общество

россия

константин чуйченко

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Минюст России готовит ряд законодательных инициатив, предусматривающих усиление уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко. "Мы понимаем, что необходима не только поддержка семьи, материнства и детства с помощью социальных гарантий, но и защита семьи в публичной правовой плоскости. Сейчас Минюст ведет разработку ряда законодательных инициатив, направленных на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних", - сказал Чуйченко во время открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации. Министр не уточнил, какие статьи Уголовного кодекса РФ затронут изменения.

https://ria.ru/20230315/putin-1858056433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, константин чуйченко, валентина матвиенко, совет федерации рф