Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/prestupleniya-1914151996.html
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей - РИА Новости, 06.12.2023
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей
В ГД внесен проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима, он может быть рассмотрен... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:12
2023-12-06T16:12
госдума рф
оон
григорий карасин
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148642/71/1486427126_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_b219164acc839576088f9fe3b2d1aa49.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В ГД внесен проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима, он может быть рассмотрен ГД в четверг, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Ранее отмечалось, что Совфед планирует на заседании 7 декабря рассмотреть проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин. "Предлагаем включить указанный проект постановления в проект порядка работы Государственной Думы на 7 декабря 2023 года", - сказано в документах. Российские парламентарии призывают ООН и парламенты стран мира дать оценку действиям Киева в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в этой сфере, говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира. Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. "Депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации призывают... Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад Комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию с тем, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в документе. Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец". "Ради мирной и процветающей Европы, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897748155.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148642/71/1486427126_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_8fec98cf7df67b6bd621a0ee74e38db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, оон, григорий карасин, в мире, украина
Госдума РФ, ООН, Григорий Карасин, В мире, Украина
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей

В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В ГД внесен проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима, он может быть рассмотрен ГД в четверг, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Ранее отмечалось, что Совфед планирует на заседании 7 декабря рассмотреть проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
На украино-польской границе продают детей для педофилии, заявила Кузнецова
20 ноября, 12:18
"Предлагаем включить указанный проект постановления в проект порядка работы Государственной Думы на 7 декабря 2023 года", - сказано в документах.
Российские парламентарии призывают ООН и парламенты стран мира дать оценку действиям Киева в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в этой сфере, говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира.
Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
"Депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации призывают... Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад Комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию с тем, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в документе.
Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец".
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян
12 октября, 15:12
"Ради мирной и процветающей Европы, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев заявил, что детей с Украины продавали за рубеж с 2014 года
21 сентября, 12:36
 
Госдума РФООНГригорий КарасинВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала