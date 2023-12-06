https://ria.ru/20231206/prestupleniya-1914151996.html
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей - РИА Новости, 06.12.2023
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей
В ГД внесен проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима, он может быть рассмотрен... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:12
2023-12-06T16:12
2023-12-06T16:12
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В ГД внесен проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима, он может быть рассмотрен ГД в четверг, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Ранее отмечалось, что Совфед планирует на заседании 7 декабря рассмотреть проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин. "Предлагаем включить указанный проект постановления в проект порядка работы Государственной Думы на 7 декабря 2023 года", - сказано в документах. Российские парламентарии призывают ООН и парламенты стран мира дать оценку действиям Киева в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в этой сфере, говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира. Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. "Депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации призывают... Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад Комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию с тем, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в документе. Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец". "Ради мирной и процветающей Европы, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html
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госдума рф, оон, григорий карасин, в мире, украина
Госдума РФ, ООН, Григорий Карасин, В мире, Украина
В ГД внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей
В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
В ГД внесен проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима, он может быть рассмотрен ГД в четверг, соответствующий документ
размещен в думской электронной базе.
Ранее отмечалось, что Совфед
планирует на заседании 7 декабря рассмотреть проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом
Конвенции о правах ребенка, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин
.
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"Предлагаем включить указанный проект постановления в проект порядка работы Государственной Думы на 7 декабря 2023 года", - сказано в документах.
Российские парламентарии призывают ООН и парламенты стран мира дать оценку действиям Киева в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в этой сфере, говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира.
Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
"Депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации призывают... Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад Комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию с тем, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в документе.
Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец".
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"Ради мирной и процветающей Европы
, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели.
Спикер ГД Вячеслав Володин
ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой
подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса
. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова
.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
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