https://ria.ru/20231206/pozhar-1914023911.html

В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании

В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 06.12.2023

В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании

Пожар в производственном здании в Архангельске ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:06

2023-12-06T07:06

2023-12-06T15:33

архангельск

происшествия

россия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Архангельске ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что производственное здание горит на площади 1,8 тысячи "квадратов" в Архангельске, предварительно, никто не пострадал. Позже ведомство сообщило, что спасатели локализовали пожар. "В Архангельской области сотрудники ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231204/pozhar-1913524827.html

архангельск

россия

архангельская область

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архангельск, происшествия, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)