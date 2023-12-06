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В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании
В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 06.12.2023
В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании в Архангельске ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:06
2023-12-06T07:06
2023-12-06T15:33
архангельск
происшествия
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архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Архангельске ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что производственное здание горит на площади 1,8 тысячи "квадратов" в Архангельске, предварительно, никто не пострадал. Позже ведомство сообщило, что спасатели локализовали пожар. "В Архангельской области сотрудники ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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архангельск, происшествия, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Архангельск, Происшествия, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании
МЧС: в Архангельске потушили пожар в производственном здании, пострадавших нет