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В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 06.12.2023
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07:06 06.12.2023 (обновлено: 15:33 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/pozhar-1914023911.html
В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании
В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 06.12.2023
В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании в Архангельске ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:06
2023-12-06T15:33
архангельск
происшествия
россия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Архангельске ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее МЧС сообщило, что производственное здание горит на площади 1,8 тысячи "квадратов" в Архангельске, предварительно, никто не пострадал. Позже ведомство сообщило, что спасатели локализовали пожар. "В Архангельской области сотрудники ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231204/pozhar-1913524827.html
архангельск
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архангельск, происшествия, россия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Архангельск, Происшествия, Россия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске ликвидировали пожар в производственном здании

МЧС: в Архангельске потушили пожар в производственном здании, пострадавших нет

© МЧС России/TelegramПожар в производственном здании в Архангельске. 6 декабря 2023
Пожар в производственном здании в Архангельске. 6 декабря 2023
© МЧС России/Telegram
Пожар в производственном здании в Архангельске. 6 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Архангельске ликвидирован, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее МЧС сообщило, что производственное здание горит на площади 1,8 тысячи "квадратов" в Архангельске, предварительно, никто не пострадал. Позже ведомство сообщило, что спасатели локализовали пожар.
Пожар в здании школы в посёлке Хребтовая в Иркутской области. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В иркутском поселке потушили пожар в здании школы
4 декабря, 04:14
Архангельской области сотрудники ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
 
АрхангельскПроисшествияРоссияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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