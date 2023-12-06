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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до трех

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до трех - РИА Новости, 06.12.2023

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до трех

Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:08

2023-12-06T13:08

2023-12-06T13:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточненной информации, сегодня от рук украинских карателей ранения различной степени тяжести получили трое мирных горловчан", - рассказал мэр. Ранее Приходько сообщал об одном раненном мирном жителе и о повреждении детсада в Никитовском районе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины