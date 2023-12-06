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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до трех - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 06.12.2023 (обновлено: 13:19 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/postradavshie-1914090539.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до трех
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до трех - РИА Новости, 06.12.2023
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до трех
Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:08
2023-12-06T13:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточненной информации, сегодня от рук украинских карателей ранения различной степени тяжести получили трое мирных горловчан", - рассказал мэр. Ранее Приходько сообщал об одном раненном мирном жителе и о повреждении детсада в Никитовском районе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки возросло до трех

Мэр Горловки сообщил о трех пострадавших при украинском обстреле города

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Число раненых в результате обстрела Горловки украинскими войсками возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"По уточненной информации, сегодня от рук украинских карателей ранения различной степени тяжести получили трое мирных горловчан", - рассказал мэр.
Ранее Приходько сообщал об одном раненном мирном жителе и о повреждении детсада в Никитовском районе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 декабря, 17:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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