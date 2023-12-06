https://ria.ru/20231206/pogranichniki-1914160619.html
В Госдуме заявили, что призывники могут получить право служить на границе
В Госдуме заявили, что призывники могут получить право служить на границе - РИА Новости, 06.12.2023
В Госдуме заявили, что призывники могут получить право служить на границе
У призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:41
2023-12-06T16:41
2023-12-06T16:57
безопасность
россия
василий пискарев
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пограничное управление фсб рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. У призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, заявил РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.Ранее в Госдуму внесли поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии. Ими разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, кроме иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Авторам поправок выступили Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн."Изменения, которые предлагается внести в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи нашей Родины было очень почетно… Сегодня у призывников вновь появится такая возможность. А Пограничная служба ФСБ России с привлечением дополнительных сил сможет более эффективно решать поставленные перед ней задачи", - сказал Пискарев.В разговоре с РИА новости Пискарев подтвердил, что Госдума рассмотрит в четверг его поправку, которая предусматривает возможность прохождения срочной военной службы по призыву в органах безопасности, в том числе в Пограничной службе ФСБ России. Он также отметил, что срочники уже сегодня могут стать пограничниками, заключив в процессе службы контракт с ФСБ России. Изменения в законе упростят путь на заставу для тех, кто выбрал службу на рубежах России, "а запрос на это большой", подчеркнул Пискарев.Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.
https://ria.ru/20231104/aeroport-1907358502.html
https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, василий пискарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф
Безопасность, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пограничное управление ФСБ РФ
В Госдуме заявили, что призывники могут получить право служить на границе
Пискарев: у призывников может появиться право служить в Пограничной службе ФСБ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. У призывников появится возможность служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, заявил РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Ранее в Госдуму внесли поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии. Ими разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, кроме иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Авторам поправок выступили Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
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"Изменения, которые предлагается внести в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи нашей Родины было очень почетно… Сегодня у призывников вновь появится такая возможность. А Пограничная служба ФСБ России с привлечением дополнительных сил сможет более эффективно решать поставленные перед ней задачи", - сказал Пискарев.
В разговоре с РИА новости Пискарев подтвердил, что Госдума рассмотрит в четверг его поправку, которая предусматривает возможность прохождения срочной военной службы по призыву в органах безопасности, в том числе в Пограничной службе ФСБ России. Он также отметил, что срочники уже сегодня могут стать пограничниками, заключив в процессе службы контракт с ФСБ России. Изменения в законе упростят путь на заставу для тех, кто выбрал службу на рубежах России, "а запрос на это большой", подчеркнул Пискарев.
Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.
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