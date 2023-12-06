https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914200713.html

Свыше 130 лотов выставили на торги за неделю в Подмосковье

Свыше 130 лотов выставили на торги за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2023

Свыше 130 лотов выставили на торги за неделю в Подмосковье

С 27 ноября по 1 декабря текущего года на торги в Московской области выставили 132 лота, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:52

2023-12-06T18:52

2023-12-06T18:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ступино

чехов

жилье

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. С 27 ноября по 1 декабря текущего года на торги в Московской области выставили 132 лота, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона. Из них больше всего в муниципалитетах: Волоколамский, Ступино и Чехов. Как отмечает пресс-служба, в Волоколамском с начала текущего года жители уже взяли через торги 89 участков. К участию доступно еще 57 лотов: земельные участки, здания, а также коммерческие помещения. В округе возможно взять в аренду уединенный участок размером 18 соток для индивидуального жилищного строительства на территории деревни Сапегино. Срок аренды составляет 20 лет. Начальная цена – 42,2 тысячи рублей в год. В Ступине с начала 2023 года реализовали 327 участков и сейчас доступно еще 83 лота. В деревне Тутыхино на торги выставили шесть соток для ведения личного подсобного хозяйства. Лот располагается в 2,5 километра от Каширского шоссе. Начальная цена - 651 тысяча рублей в год. В Чехове жители уже приобрели 42 участка, а доступно еще 35. На улице Пушкина в аренду можно взять здание 68,4 квадратных метра с участком восемь соток. Вид разрешенного использования у данного лота – общественное управление. Договор аренды заключат на продолжительный срок – пять лет. Начальная цена – 584,6 тысячи рублей в год.

https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914083562.html

московская область (подмосковье)

ступино

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ступино, чехов, жилье