https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914076117.html
Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ
Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ - РИА Новости, 06.12.2023
Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ
В Московской области свыше двух миллионов жителей получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:14
2023-12-06T12:14
2023-12-06T12:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области свыше двух миллионов жителей получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева отметила, что в регионе 2,2 миллиона жителей получают компенсацию за ЖКУ — это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и прочее. "Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям. Всего таких категорий порядка 20. Компенсация предоставляется в пределах нормативов потребления", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что компенсацию предоставляют тем, кто зарегистрирован в Подмосковье и исправно платит за ЖКУ. Для получения компенсации важно отсутствие задолженности. Проактивно получают компенсацию многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и ветераны боевых действий: на портале госуслуг Подмосковья жителю придет предзаполненное заявление, необходимо только проверить личные данные и номер банковского счета, дать согласие на обработку данных. Компенсация будет приходить до конца месяца, следующего за минувшим.
https://ria.ru/20231205/poezda-1913910116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, ЖКХ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области свыше двух миллионов жителей получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева
отметила, что в регионе 2,2 миллиона жителей получают компенсацию за ЖКУ — это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и прочее.
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"Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям. Всего таких категорий порядка 20. Компенсация предоставляется в пределах нормативов потребления", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что компенсацию предоставляют тем, кто зарегистрирован в Подмосковье и исправно платит за ЖКУ. Для получения компенсации важно отсутствие задолженности.
Проактивно получают компенсацию многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и ветераны боевых действий: на портале госуслуг Подмосковья жителю придет предзаполненное заявление, необходимо только проверить личные данные и номер банковского счета, дать согласие на обработку данных. Компенсация будет приходить до конца месяца, следующего за минувшим.