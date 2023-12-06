https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914076117.html

Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ

Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ - РИА Новости, 06.12.2023

Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ

В Московской области свыше двух миллионов жителей получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:14

2023-12-06T12:14

2023-12-06T12:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

жкх

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области свыше двух миллионов жителей получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева отметила, что в регионе 2,2 миллиона жителей получают компенсацию за ЖКУ — это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и прочее. "Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям. Всего таких категорий порядка 20. Компенсация предоставляется в пределах нормативов потребления", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что компенсацию предоставляют тем, кто зарегистрирован в Подмосковье и исправно платит за ЖКУ. Для получения компенсации важно отсутствие задолженности. Проактивно получают компенсацию многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и ветераны боевых действий: на портале госуслуг Подмосковья жителю придет предзаполненное заявление, необходимо только проверить личные данные и номер банковского счета, дать согласие на обработку данных. Компенсация будет приходить до конца месяца, следующего за минувшим.

https://ria.ru/20231205/poezda-1913910116.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, жкх