Рейтинг@Mail.ru
Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:14 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914076117.html
Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ
Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ - РИА Новости, 06.12.2023
Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ
В Московской области свыше двух миллионов жителей получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:14
2023-12-06T12:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области свыше двух миллионов жителей получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева отметила, что в регионе 2,2 миллиона жителей получают компенсацию за ЖКУ — это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и прочее. "Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям. Всего таких категорий порядка 20. Компенсация предоставляется в пределах нормативов потребления", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что компенсацию предоставляют тем, кто зарегистрирован в Подмосковье и исправно платит за ЖКУ. Для получения компенсации важно отсутствие задолженности. Проактивно получают компенсацию многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и ветераны боевых действий: на портале госуслуг Подмосковья жителю придет предзаполненное заявление, необходимо только проверить личные данные и номер банковского счета, дать согласие на обработку данных. Компенсация будет приходить до конца месяца, следующего за минувшим.
https://ria.ru/20231205/poezda-1913910116.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, ЖКХ

Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области свыше двух миллионов жителей получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева отметила, что в регионе 2,2 миллиона жителей получают компенсацию за ЖКУ — это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и прочее.
Электропоезд компании ЦППК - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Минтранс МО сообщил о запуске 40 новых электропоездов с начала года
5 декабря, 15:51
"Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям. Всего таких категорий порядка 20. Компенсация предоставляется в пределах нормативов потребления", - сказала Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что компенсацию предоставляют тем, кто зарегистрирован в Подмосковье и исправно платит за ЖКУ. Для получения компенсации важно отсутствие задолженности.
Проактивно получают компенсацию многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и ветераны боевых действий: на портале госуслуг Подмосковья жителю придет предзаполненное заявление, необходимо только проверить личные данные и номер банковского счета, дать согласие на обработку данных. Компенсация будет приходить до конца месяца, следующего за минувшим.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала