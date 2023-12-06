https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914057446.html
Почти 40 тысяч вакансий на производстве открыто в Подмосковье
Почти 40 тысяч вакансий на производстве открыто в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2023
Почти 40 тысяч вакансий на производстве открыто в Подмосковье
В Московской области открыто почти 40 тысяч вакансий по рабочим специальностям, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:56
2023-12-06T10:56
2023-12-06T10:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области открыто почти 40 тысяч вакансий по рабочим специальностям, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что в настоящее время в Московской области свыше 89 тысяч открытых вакансий и самыми востребованными у работодателей остаются рабочие специальности. "Также на портале есть и редкие вакансии. Например, сукновал, лингвист, шкипер и другие. Отмечу, что число предложений от работодателей растет. Но самыми востребованными остаются операторы станков, токари и фрезеровщики. Всего сегодня в Подмосковье в сфере производства предлагается 38 тысяч рабочих мест", - сказала Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что на одного безработного сейчас приходится восемь вакансий, а уровень безработицы составляет 0,24%. Московская область оказывает жителям максимальную поддержку по вопросам трудоустройства – от временных работ до переобучения на совершенно новые профессии.
https://ria.ru/20231205/podmoskove-1913963965.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Московской области открыто почти 40 тысяч вакансий по рабочим специальностям, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева
отметила, что в настоящее время в Московской области свыше 89 тысяч открытых вакансий и самыми востребованными у работодателей остаются рабочие специальности.
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"Также на портале есть и редкие вакансии. Например, сукновал, лингвист, шкипер и другие. Отмечу, что число предложений от работодателей растет. Но самыми востребованными остаются операторы станков, токари и фрезеровщики. Всего сегодня в Подмосковье в сфере производства предлагается 38 тысяч рабочих мест", - сказала Болатаева, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что на одного безработного сейчас приходится восемь вакансий, а уровень безработицы составляет 0,24%. Московская область оказывает жителям максимальную поддержку по вопросам трудоустройства – от временных работ до переобучения на совершенно новые профессии.