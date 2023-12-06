https://ria.ru/20231206/platok-rekordsmen-1914210480.html

Оренбуржцы связали платок-рекордсмен на выставке "Россия" в Москве

Оренбуржцы связали платок-рекордсмен на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 06.12.2023

Оренбуржцы связали платок-рекордсмен на выставке "Россия" в Москве

Гости выставки-форума "Россия" на столичной ВДНХ в среду - в День Оренбургской области - стали свидетелями фиксации рекорда, оренбуржцы связали самый большой... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:37

2023-12-06T19:37

2023-12-06T20:23

оренбургская область

общество

россия

оренбургская область

сергей катасонов

выставка-форум "россия"

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914217394_227:388:2220:1509_1920x0_80_0_0_dd844e5f968343df04c72c4f866c2c70.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" на столичной ВДНХ в среду - в День Оренбургской области - стали свидетелями фиксации рекорда, оренбуржцы связали самый большой триколор, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду на главной сцене ВДНХ был представлен пуховый флаг России, площадь которого составляет 68,4 квадратного метра. На создание платка-рекордсмена ушло более 250 часов и четыре килограмма тончайшей пряжи. Над ним трудились два ведущих предприятия пуховязальной отрасли – ООО "Фабрика Оренбургских пуховых платков" и ПК "Оренбургские пуховницы". Рекорд зафиксировал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он вручил заместителю председателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Сергею Катасонову сертификат об установлении рекорда. Ко Дню государственного флага России в Оренбуржье в этом году официально зафиксирован еще один рекорд: в регионе был развернут самый длинный триколор. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231206/orenburg-1914210978.html

россия

оренбургская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, оренбургская область, сергей катасонов, выставка-форум "россия", москва