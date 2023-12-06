https://ria.ru/20231206/platok-rekordsmen-1914210480.html
Оренбуржцы связали платок-рекордсмен на выставке "Россия" в Москве
Оренбуржцы связали платок-рекордсмен на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 06.12.2023
Оренбуржцы связали платок-рекордсмен на выставке "Россия" в Москве
Гости выставки-форума "Россия" на столичной ВДНХ в среду - в День Оренбургской области - стали свидетелями фиксации рекорда, оренбуржцы связали самый большой... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:37
2023-12-06T19:37
2023-12-06T20:23
оренбургская область
общество
россия
оренбургская область
сергей катасонов
выставка-форум "россия"
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" на столичной ВДНХ в среду - в День Оренбургской области - стали свидетелями фиксации рекорда, оренбуржцы связали самый большой триколор, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду на главной сцене ВДНХ был представлен пуховый флаг России, площадь которого составляет 68,4 квадратного метра. На создание платка-рекордсмена ушло более 250 часов и четыре килограмма тончайшей пряжи. Над ним трудились два ведущих предприятия пуховязальной отрасли – ООО "Фабрика Оренбургских пуховых платков" и ПК "Оренбургские пуховницы". Рекорд зафиксировал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он вручил заместителю председателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Сергею Катасонову сертификат об установлении рекорда. Ко Дню государственного флага России в Оренбуржье в этом году официально зафиксирован еще один рекорд: в регионе был развернут самый длинный триколор. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, оренбургская область, сергей катасонов, выставка-форум "россия", москва
Оренбургская область, Общество, Россия, Оренбургская область, Сергей Катасонов, Выставка-форум "Россия", Москва
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гости выставки-форума "Россия" на столичной ВДНХ в среду - в День Оренбургской области - стали свидетелями фиксации рекорда, оренбуржцы связали самый большой триколор, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду на главной сцене ВДНХ был представлен пуховый флаг России
, площадь которого составляет 68,4 квадратного метра. На создание платка-рекордсмена ушло более 250 часов и четыре килограмма тончайшей пряжи. Над ним трудились два ведущих предприятия пуховязальной отрасли – ООО "Фабрика Оренбургских пуховых платков" и ПК "Оренбургские пуховницы".
Рекорд зафиксировал главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он вручил заместителю председателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Сергею Катасонову
сертификат об установлении рекорда.
Ко Дню государственного флага России в Оренбуржье в этом году официально зафиксирован еще один рекорд: в регионе был развернут самый длинный триколор.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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