https://ria.ru/20231206/peregovory-1914131948.html

В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и президента Ирана

В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и президента Ирана - РИА Новости, 06.12.2023

В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и президента Ирана

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудят 7 декабря в Москве транспорт, энергетику и совместные проекты в торгово-экономической... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:07

2023-12-06T15:07

2023-12-06T15:27

иран

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816952004_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fad381b93fab36cb8cb111e2371ec4aa.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудят 7 декабря в Москве транспорт, энергетику и совместные проекты в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Седьмого декабря в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры также обменяются мнениями по основным международным и региональным темам.

https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913889747.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, владимир путин, в мире