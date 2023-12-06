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В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и президента Ирана
В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и президента Ирана - РИА Новости, 06.12.2023
В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и президента Ирана
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудят 7 декабря в Москве транспорт, энергетику и совместные проекты в торгово-экономической... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:07
2023-12-06T15:07
2023-12-06T15:27
иран
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудят 7 декабря в Москве транспорт, энергетику и совместные проекты в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Седьмого декабря в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры также обменяются мнениями по основным международным и региональным темам.
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иран, владимир путин, в мире
Иран, Владимир Путин, В мире
В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и президента Ирана
Путин и Раиси 7 декабря обсудят транспорт, энергетику и совместные проекты