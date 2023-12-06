https://ria.ru/20231206/peregovory-1914088125.html
МИД: Британия пытается выставить себя миротворцем в ситуации по Украине
МИД: Британия пытается выставить себя миротворцем в ситуации по Украине - РИА Новости, 06.12.2023
МИД: Британия пытается выставить себя миротворцем в ситуации по Украине
Россия считает утечки в СМИ о том, что британские дипломаты готовятся давить на Киев, чтобы он начал переговоры с Москвой, попыткой Лондона выставить себя... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:00
2023-12-06T13:00
2023-12-06T13:27
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия считает утечки в СМИ о том, что британские дипломаты готовятся давить на Киев, чтобы он начал переговоры с Москвой, попыткой Лондона выставить себя миротворцами, несмотря на противодействие диалогу между Россией и Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Ранее британское издание Express опубликовало материал, в котором сообщило, что британские дипломаты готовятся "надавить" на Владимира Зеленского с целью принудить его к переговорам с Россией."Возможно, подобными утечками сейчас британские власти пытаются проявить себя или сделать вид, что они такие заявленные миротворцы. Но для того, чтобы такая идеология не то, чтобы восторжествовала, а просто имела бы право на существование, нужно, во-первых, говорить об этом открыто, а во-вторых, подтверждать это делами. Пока делами подтверждено обратное, а именно запрет и всяческие ухищрения по тому, как отговорить Киевский режим на протяжении всех этих лет от переговоров с Россией", - сообщила Захарова.Дипломат добавила, что комментировать некие утечки без приведения конкретных имен достаточно сложно."Если у этой информации появится автор в виде, собственно говоря, спикера или официального, а может быть и неофициального, лица, тогда будет (комментировать - ред.) легче", - заключила она.Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия ранее заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ.
https://ria.ru/20231101/nato-1906724588.html
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в мире, великобритания, украина, мария захарова, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Великобритания, Украина, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
МИД: Британия пытается выставить себя миротворцем в ситуации по Украине
Захарова: Британия пытается выставить себя миротворцем в ситуации по Украине
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Россия считает утечки в СМИ о том, что британские дипломаты готовятся давить на Киев, чтобы он начал переговоры с Москвой, попыткой Лондона выставить себя миротворцами, несмотря на противодействие диалогу между Россией и Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
.
Ранее британское издание Express опубликовало материал, в котором сообщило, что британские дипломаты готовятся "надавить" на Владимира Зеленского
с целью принудить его к переговорам с Россией.
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"Возможно, подобными утечками сейчас британские власти пытаются проявить себя или сделать вид, что они такие заявленные миротворцы. Но для того, чтобы такая идеология не то, чтобы восторжествовала, а просто имела бы право на существование, нужно, во-первых, говорить об этом открыто, а во-вторых, подтверждать это делами. Пока делами подтверждено обратное, а именно запрет и всяческие ухищрения по тому, как отговорить Киевский режим на протяжении всех этих лет от переговоров с Россией", - сообщила Захарова.
Дипломат добавила, что комментировать некие утечки без приведения конкретных имен достаточно сложно.
"Если у этой информации появится автор в виде, собственно говоря, спикера или официального, а может быть и неофициального, лица, тогда будет (комментировать - ред.) легче", - заключила она.
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде
и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия
ранее заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле
бывший тогда премьером Британии Борис Джонсон
призвал Киев ничего не подписывать с РФ.
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