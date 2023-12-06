https://ria.ru/20231206/otnosheniya-1914216477.html

Путин оценил отношения России и Саудовской Аравии

Путин оценил отношения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 06.12.2023

Путин оценил отношения России и Саудовской Аравии

У России с Саудовской Аравией хорошие отношения во всех отраслях, включая экономику, важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, заявил президент России... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:11

2023-12-06T20:11

2023-12-06T20:29

россия

владимир путин

саудовская аравия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914212362_0:157:3070:1884_1920x0_80_0_0_35c5bab3b521fade1e1a0790532265cf.jpg

ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. У России с Саудовской Аравией хорошие отношения во всех отраслях, включая экономику, важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, заявил президент России Владимир Путин."У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях", - сказал он на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом."И, конечно, для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231016/zapad-1903141677.html

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, саудовская аравия, в мире