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Путин оценил отношения России и Саудовской Аравии
Путин оценил отношения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 06.12.2023
Путин оценил отношения России и Саудовской Аравии
У России с Саудовской Аравией хорошие отношения во всех отраслях, включая экономику, важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, заявил президент России... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:11
2023-12-06T20:11
2023-12-06T20:29
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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. У России с Саудовской Аравией хорошие отношения во всех отраслях, включая экономику, важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, заявил президент России Владимир Путин."У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях", - сказал он на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом."И, конечно, для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, саудовская аравия, в мире
Россия, Владимир Путин, Саудовская Аравия, В мире
Путин оценил отношения России и Саудовской Аравии
Путин: у России и Саудовской Аравии хорошие отношения во всех областях
ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. У России с Саудовской Аравией хорошие отношения во всех отраслях, включая экономику, важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях", - сказал он на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
"И, конечно, для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе", - добавил Путин.
США так не смогли. В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин переиграл Запад