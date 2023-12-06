https://ria.ru/20231206/obvinenie-1914154748.html

"Работают на Путина": Такер Карлсон высказался о США и Украине

"Работают на Путина": Такер Карлсон высказался о США и Украине - РИА Новости, 06.12.2023

"Работают на Путина": Такер Карлсон высказался о США и Украине

Американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией, заявил американский... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:27

2023-12-06T16:27

2023-12-06T16:58

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украина

сша

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такер карлсон

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X."Конгресс США хочет, чтобы этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) продолжался в любом случае. Вы думаете, что кто-то скажет: "Это же ужасно"? Но почти никто этого не сделал. Почему? Позиция администрации такова, что если вы не поддерживаете это, если не хотите присылать еще 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, то вы работаете на Владимира Путина", — сказал он.Карлсон подчеркнул, что, поддерживая конфликт на Украине, США ослабили свои собственные позиции. Кроме того, добавил он, ВСУ не смогут одержать победу на поле боя, поэтому нет смысла отправлять новых солдат на фронт на верную смерть.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231206/krym-1914017328.html

https://ria.ru/20231205/proval-1913989320.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, израиль, такер карлсон, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины