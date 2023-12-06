https://ria.ru/20231206/obstrel-1914085952.html
ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области - РИА Новости, 06.12.2023
ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области
Производственное помещение и хозпостройки повреждены в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:49
2023-12-06T12:49
2023-12-06T12:49
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
суземский район
александр богомаз
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Производственное помещение и хозпостройки повреждены в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек", – написал губернатор. Богомаз добавил, что обследование территории поселка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231205/donetsk-1913800392.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Суземка