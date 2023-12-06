Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/obstrel-1914085952.html
ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области - РИА Новости, 06.12.2023
ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области
Производственное помещение и хозпостройки повреждены в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:49
2023-12-06T12:49
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
суземский район
александр богомаз
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783590162_0:57:1000:620_1920x0_80_0_0_21c1e5d3098d961f30a5a3b1db998464.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Производственное помещение и хозпостройки повреждены в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек", – написал губернатор. Богомаз добавил, что обследование территории поселка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231205/donetsk-1913800392.html
брянская область
суземский район
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783590162_50:0:950:675_1920x0_80_0_0_dfe629a3ce6f1d7a25e6f1f4bd748c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, брянская область, суземский район, александр богомаз, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Суземка

© РИА Новости / Сергей Ломако | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда в Брянской области
Фрагмент снаряда в Брянской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Сергей Ломако
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Производственное помещение и хозпостройки повреждены в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек", – написал губернатор. Богомаз добавил, что обследование территории поселка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Во время утреннего обстрела Донецка повреждены здания учебных заведений
5 декабря, 09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьСуземский районАлександр БогомазРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала