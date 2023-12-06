https://ria.ru/20231206/neft-1914181230.html

США призвали G7 к более жесткому контролю за торговлей российской нефтью

США призвали G7 к более жесткому контролю за торговлей российской нефтью - РИА Новости, 06.12.2023

США призвали G7 к более жесткому контролю за торговлей российской нефтью

Американский минфин уведомил партнеров по G7 в необходимости скорректировать подход для противодействия России, которая, по мнению США, продает нефть выше цены... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:00

2023-12-06T18:00

2023-12-06T18:00

экономика

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американский минфин уведомил партнеров по G7 в необходимости скорректировать подход для противодействия России, которая, по мнению США, продает нефть выше цены в 60 долларов за баррель, установленной в рамках западных санкций, сообщает портал Axios со ссылкой на служебную записку ведомства. "Россия инвестировала в новые судоходные мощности… создавая дополнительные возможности для экспорта нефти по ценам выше предельных… Мы должны скорректировать наш подход, чтобы учесть новую динамику", - написал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в служебной записке, направленном его коллегам из стран G7 и Австралии. Замглавы минфина предлагает странам коалиции усилить контроль за соблюдением правил торговли российской нефтью. Эти меры, по словам Адейемо, должны стать ключевой частью "фазы II" ограничения цен. В публикации отмечается, что только на прошлой неделе были введены санкции против нескольких грузоотправителей российской нефти, после того как в ноябре было объявлено о нескольких таких мерах. На протяжении большей части прошлого года публичные правоприменительные действия в этой сфере практически не предпринимались. Ранее советник президента США Джо Байдена по энергетической безопасности Амос Хохштейн сообщил агентству Блумберг, что "минфин США и другие" готовы принять меры, если увидят необходимость еще сильнее снизить потолок цен на российскую нефть. Агентство в этой связи отметило, что это может обернуться повышением цен на энергоносители по всему миру, причем в то время, когда Байден будет занят предвыборной кампанией. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230516/neft-1872055341.html

https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, в мире