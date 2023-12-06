https://ria.ru/20231206/nadzor-1914152408.html

К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки

К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки - РИА Новости, 06.12.2023

К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки

Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу, следует из поправки,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:14

2023-12-06T16:14

2023-12-06T16:14

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930558_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_e1f60c52cca60138d79d87f9da388e2c.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу, следует из поправки, внесенной к законопроекту о добровольческих формированиях в составе Росгвардии. Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. "Лицо, в отношении которого осуществляется административный надзор, не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение до дня вступления в силу настоящего Федерального закона административных ограничений или невыполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", в связи с призывом его на военную службу по мобилизации либо заключением им в период мобилизации (период военного положения) контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании", - следует из текста поправки.

https://ria.ru/20231206/rosgvardiya-1914082834.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, россия