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К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки - РИА Новости, 06.12.2023
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16:14 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/nadzor-1914152408.html
К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки
К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки - РИА Новости, 06.12.2023
К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки
Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу, следует из поправки,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:14
2023-12-06T16:14
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу, следует из поправки, внесенной к законопроекту о добровольческих формированиях в составе Росгвардии. Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. "Лицо, в отношении которого осуществляется административный надзор, не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение до дня вступления в силу настоящего Федерального закона административных ограничений или невыполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", в связи с призывом его на военную службу по мобилизации либо заключением им в период мобилизации (период военного положения) контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании", - следует из текста поправки.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Россия
К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки

Лица под административным надзором не будут ответственны за его несоблюдение

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу, следует из поправки, внесенной к законопроекту о добровольческих формированиях в составе Росгвардии.
Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.
"Лицо, в отношении которого осуществляется административный надзор, не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение до дня вступления в силу настоящего Федерального закона административных ограничений или невыполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", в связи с призывом его на военную службу по мобилизации либо заключением им в период мобилизации (период военного положения) контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании", - следует из текста поправки.
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