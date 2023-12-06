https://ria.ru/20231206/nadzor-1914152408.html
К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки
К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки - РИА Новости, 06.12.2023
К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки
Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу, следует из поправки,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:14
2023-12-06T16:14
2023-12-06T16:14
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930558_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_e1f60c52cca60138d79d87f9da388e2c.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу, следует из поправки, внесенной к законопроекту о добровольческих формированиях в составе Росгвардии. Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. "Лицо, в отношении которого осуществляется административный надзор, не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение до дня вступления в силу настоящего Федерального закона административных ограничений или невыполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", в связи с призывом его на военную службу по мобилизации либо заключением им в период мобилизации (период военного положения) контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании", - следует из текста поправки.
https://ria.ru/20231206/rosgvardiya-1914082834.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602930558_345:259:2731:2048_1920x0_80_0_0_6dcd54473f480f0e1528dd5ceb9739a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Россия
К закону о добровольческих формированиях Росгвардии подготовили поправки
Лица под административным надзором не будут ответственны за его несоблюдение
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу, следует из поправки, внесенной к законопроекту о добровольческих формированиях в составе Росгвардии.
Ранее в октябре Госдума
приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.
"Лицо, в отношении которого осуществляется административный надзор, не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение до дня вступления в силу настоящего Федерального закона административных ограничений или невыполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", в связи с призывом его на военную службу по мобилизации либо заключением им в период мобилизации (период военного положения) контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании", - следует из текста поправки.
Пакет проектов о добровольцах в Росгвардии подготовили ко второму чтению