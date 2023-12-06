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Жителей Омской области предупредили о 45-градусных морозах - РИА Новости, 06.12.2023
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09:56 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/moroz-1914043667.html
Жителей Омской области предупредили о 45-градусных морозах
Жителей Омской области предупредили о 45-градусных морозах - РИА Новости, 06.12.2023
Жителей Омской области предупредили о 45-градусных морозах
Аномальные морозы со среднесуточной температурой ниже климатической нормы сохранятся в Омской области до конца недели, рассказали в пресс-службе федерального... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:56
2023-12-06T09:56
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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Аномальные морозы со среднесуточной температурой ниже климатической нормы сохранятся в Омской области до конца недели, рассказали в пресс-службе федерального государственного бюджетного учреждения "Обь-Иртышское УГМС". Температура в регионе длительное время была очень теплой, иногда добираясь до плюсовой отметки. Теперь в область идет резкое похолодание. Омские синоптики сообщили о приближающемся к региону арктическом циклоне.​ Температура воздуха опустится сегодня ночью. Ожидается похолодание до минус 24… минус 29. Ожидаются снег, метель, гололед и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. "Ночью 7 декабря ожидается минус 26… минус 31 местами до минус 38, днем минус 25… минус 30, в отдельных районах на севере региона до минус 35 градусов. В пятницу 8 декабря, температура ночью опустится до минус 34… минус 39, местами минус 40… минус 45 градусов", - сообщила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко. Омские спасатели и сотрудники Госавтоинспекции предупредили о соблюдении правил безопасности, посоветовав быть аккуратнее при маневрах на дороге, снижать скорость во время непогоды и снегопада, а также воздержаться от продолжительного пребывания на морозе и дальних поездок.
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общество, омская область, погода
Общество, Омская область, Погода
Жителей Омской области предупредили о 45-градусных морозах

В Омской области ожидают аномальные морозы до минус 45 градусов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМороз в Омске
Мороз в Омске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мороз в Омске. Архивное фото
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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Аномальные морозы со среднесуточной температурой ниже климатической нормы сохранятся в Омской области до конца недели, рассказали в пресс-службе федерального государственного бюджетного учреждения "Обь-Иртышское УГМС".
Температура в регионе длительное время была очень теплой, иногда добираясь до плюсовой отметки. Теперь в область идет резкое похолодание. Омские синоптики сообщили о приближающемся к региону арктическом циклоне.​ Температура воздуха опустится сегодня ночью. Ожидается похолодание до минус 24… минус 29. Ожидаются снег, метель, гололед и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду.
"Ночью 7 декабря ожидается минус 26… минус 31 местами до минус 38, днем минус 25… минус 30, в отдельных районах на севере региона до минус 35 градусов. В пятницу 8 декабря, температура ночью опустится до минус 34… минус 39, местами минус 40… минус 45 градусов", - сообщила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.
Омские спасатели и сотрудники Госавтоинспекции предупредили о соблюдении правил безопасности, посоветовав быть аккуратнее при маневрах на дороге, снижать скорость во время непогоды и снегопада, а также воздержаться от продолжительного пребывания на морозе и дальних поездок.
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