https://ria.ru/20231206/moroz-1914043667.html

Жителей Омской области предупредили о 45-градусных морозах

Жителей Омской области предупредили о 45-градусных морозах - РИА Новости, 06.12.2023

Жителей Омской области предупредили о 45-градусных морозах

Аномальные морозы со среднесуточной температурой ниже климатической нормы сохранятся в Омской области до конца недели, рассказали в пресс-службе федерального... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:56

2023-12-06T09:56

2023-12-06T09:56

общество

омская область

погода

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ОМСК, 6 дек - РИА Новости. Аномальные морозы со среднесуточной температурой ниже климатической нормы сохранятся в Омской области до конца недели, рассказали в пресс-службе федерального государственного бюджетного учреждения "Обь-Иртышское УГМС". Температура в регионе длительное время была очень теплой, иногда добираясь до плюсовой отметки. Теперь в область идет резкое похолодание. Омские синоптики сообщили о приближающемся к региону арктическом циклоне.​ Температура воздуха опустится сегодня ночью. Ожидается похолодание до минус 24… минус 29. Ожидаются снег, метель, гололед и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. "Ночью 7 декабря ожидается минус 26… минус 31 местами до минус 38, днем минус 25… минус 30, в отдельных районах на севере региона до минус 35 градусов. В пятницу 8 декабря, температура ночью опустится до минус 34… минус 39, местами минус 40… минус 45 градусов", - сообщила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко. Омские спасатели и сотрудники Госавтоинспекции предупредили о соблюдении правил безопасности, посоветовав быть аккуратнее при маневрах на дороге, снижать скорость во время непогоды и снегопада, а также воздержаться от продолжительного пребывания на морозе и дальних поездок.

https://ria.ru/20231205/pogoda-1913795167.html

омская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, омская область, погода