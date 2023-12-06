Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 06.12.2023 (обновлено: 14:23 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/mishustin-1914111401.html
Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин
Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин
Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет, у страны есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:12
2023-12-06T14:23
технологии
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914114202_122:88:2683:1529_1920x0_80_0_0_dd5321d31df5c9107c411db0df53858e.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет, у страны есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет. У нас есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы. Это – практически неограниченный доступ к качественному продовольствию, чистой воде. Именно такие факторы будут во многом определять развитие любого государства", - сказал Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "Нам необходимо перезапустить современные высокотехнологические отрасли. Электронику, станко-, двигателестроение, и авиастроение. Все виды беспилотных устройств, транспортное машиностроение, критическую химию. Нам необходимо создать новые лекарства, необходимые медицинские изделия. Всё это очень важно", - добавил он.
https://ria.ru/20231206/mishustin-1914103262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914114202_197:20:2347:1633_1920x0_80_0_0_ce8a8011d04f7f9d4e34d94037847b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин

Мишустин: Россия может восстановить статус научно-технологической державы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия". 6 декабря 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня в рамках образовательной программы международной выставки-форума Россия. 6 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня" в рамках образовательной программы международной выставки-форума "Россия". 6 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет, у страны есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет. У нас есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы. Это – практически неограниченный доступ к качественному продовольствию, чистой воде. Именно такие факторы будут во многом определять развитие любого государства", - сказал Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"Нам необходимо перезапустить современные высокотехнологические отрасли. Электронику, станко-, двигателестроение, и авиастроение. Все виды беспилотных устройств, транспортное машиностроение, критическую химию. Нам необходимо создать новые лекарства, необходимые медицинские изделия. Всё это очень важно", - добавил он.
Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО РСК МиГ на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения
Вчера, 13:46
 
ТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала