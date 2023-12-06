https://ria.ru/20231206/mishustin-1914111401.html
Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин
Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин
Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет, у страны есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:12
2023-12-06T14:12
2023-12-06T14:23
технологии
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914114202_122:88:2683:1529_1920x0_80_0_0_dd5321d31df5c9107c411db0df53858e.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет, у страны есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет. У нас есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы. Это – практически неограниченный доступ к качественному продовольствию, чистой воде. Именно такие факторы будут во многом определять развитие любого государства", - сказал Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "Нам необходимо перезапустить современные высокотехнологические отрасли. Электронику, станко-, двигателестроение, и авиастроение. Все виды беспилотных устройств, транспортное машиностроение, критическую химию. Нам необходимо создать новые лекарства, необходимые медицинские изделия. Всё это очень важно", - добавил он.
https://ria.ru/20231206/mishustin-1914103262.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин
Мишустин: Россия может восстановить статус научно-технологической державы
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет, у страны есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет. У нас есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы. Это – практически неограниченный доступ к качественному продовольствию, чистой воде. Именно такие факторы будут во многом определять развитие любого государства", - сказал Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"Нам необходимо перезапустить современные высокотехнологические отрасли. Электронику, станко-, двигателестроение, и авиастроение. Все виды беспилотных устройств, транспортное машиностроение, критическую химию. Нам необходимо создать новые лекарства, необходимые медицинские изделия. Всё это очень важно", - добавил он.
Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения