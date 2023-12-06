https://ria.ru/20231206/mishustin-1914111401.html

Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин

Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023

Россия продолжает укреплять технологический суверенитет, заявил Мишустин

Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет, у страны есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:12

2023-12-06T14:12

2023-12-06T14:23

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет, у страны есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия продолжает укреплять свой технологический суверенитет. У нас есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы. Это – практически неограниченный доступ к качественному продовольствию, чистой воде. Именно такие факторы будут во многом определять развитие любого государства", - сказал Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "Нам необходимо перезапустить современные высокотехнологические отрасли. Электронику, станко-, двигателестроение, и авиастроение. Все виды беспилотных устройств, транспортное машиностроение, критическую химию. Нам необходимо создать новые лекарства, необходимые медицинские изделия. Всё это очень важно", - добавил он.

https://ria.ru/20231206/mishustin-1914103262.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, михаил мишустин