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При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница
При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 06.12.2023
При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Донское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:33
2023-12-06T15:33
2023-12-06T15:33
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Донское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Донское (Волновахский район): по улице Кошевого, 22 погибла женщина 1955 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска в 9.20 открыли огонь по поселку Донское, выпустив по нему три снаряда из РСЗО.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донской, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница
При обстреле ВСУ Волновахского района ДНР погибла мирная жительница