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При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/mirnaya-1914139339.html
При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница
При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 06.12.2023
При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Донское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:33
2023-12-06T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
донской
украина
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Донское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Донское (Волновахский район): по улице Кошевого, 22 погибла женщина 1955 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска в 9.20 открыли огонь по поселку Донское, выпустив по нему три снаряда из РСЗО.
https://ria.ru/20231205/mirnyy-1913981957.html
донской
украина
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в мире, донской, украина, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донской, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика
При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница

При обстреле ВСУ Волновахского района ДНР погибла мирная жительница

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Донское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Донское (Волновахский район): по улице Кошевого, 22 погибла женщина 1955 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска в 9.20 открыли огонь по поселку Донское, выпустив по нему три снаряда из РСЗО.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонскойУкраинаСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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