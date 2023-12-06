https://ria.ru/20231206/mirnaya-1914139339.html

При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница

При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 06.12.2023

При обстреле ВСУ Донецка погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Донское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:33

2023-12-06T15:33

2023-12-06T15:33

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в мире

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Донское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Донское (Волновахский район): по улице Кошевого, 22 погибла женщина 1955 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска в 9.20 открыли огонь по поселку Донское, выпустив по нему три снаряда из РСЗО.

https://ria.ru/20231205/mirnyy-1913981957.html

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донецкая народная республика

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в мире, донской, украина, сцкк, донецкая народная республика