Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 430 человек
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлении около 430 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и озера Лиман.
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"Потери противника составили до 140 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица М119 производства США", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районе населенного пункта Григоровка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Dana чешского производства", - отметили в министерстве.