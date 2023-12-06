https://ria.ru/20231206/kompensatsiya-1914192220.html

Хозяин стаффорда, напавшего на детей в Калуге, выплатит компенсацию

Хозяин стаффорда, напавшего на детей в Калуге, выплатит компенсацию - РИА Новости, 06.12.2023

Хозяин стаффорда, напавшего на детей в Калуге, выплатит компенсацию

Суд в Калуге взыскал в общей сложности 450 тысяч рублей с хозяина американского стаффордширского терьера, покусавшего десятилетних мальчика и девочку, сообщает... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:28

2023-12-06T18:28

2023-12-06T18:28

происшествия

калуга

калужская область

дмитрий денисов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Суд в Калуге взыскал в общей сложности 450 тысяч рублей с хозяина американского стаффордширского терьера, покусавшего десятилетних мальчика и девочку, сообщает прокуратура Калужской области. В ноябре в соцсетях появилось видео, на котором крупная собака бойцовской породы нападает во дворе многоэтажки на девочку, ее спасает подбежавший таксист Шокиржон Рахматов, он отгоняет пса. По данным городской управы Калуги, после этого пес забежал за угол дома, и там напал на мальчика - инцидент не попал на видео. Ребенка спас военнослужащий Анатолий Попов. Мэр Калуги Дмитрий Денисов вручил обоим спасителям благодарственные письма. Прокуратура информирует, что в среду прокурор Калужской области Константин Жиляков лично поддержал в суде исковые требования прокуратуры о возмещении морального вреда с владельца американского стаффордширского терьера, покусавшего девочку. "Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с жителя Калуги в пользу несовершеннолетнего ребенка 200 тысяч рублей", - сообщает надзорное ведомство, уточняя, что решение суда в законную силу не вступило. Также в среду суд удовлетворил исковое заявление о взыскании морального вреда в пользу мальчика. "С жителя Калуги взыскано 250 тысяч рублей", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20231206/rebenok-1914190844.html

https://ria.ru/20231204/sobaki-1913598510.html

калуга

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калуга, калужская область, дмитрий денисов