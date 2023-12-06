Рейтинг@Mail.ru
Правительство определит, кого освободят от комиссии при оплате ЖКУ - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 06.12.2023 (обновлено: 19:02 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/komissiya-1914203321.html
Правительство определит, кого освободят от комиссии при оплате ЖКУ
Правительство определит, кого освободят от комиссии при оплате ЖКУ - РИА Новости, 06.12.2023
Правительство определит, кого освободят от комиссии при оплате ЖКУ
Банковские комиссии за оплату ЖКУ не будут взиматься с перечня нуждающихся лиц, который установит правительство РФ, такая поправка была внесена к... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:57
2023-12-06T19:02
общество
россия
госдума рф
жкх
эльвира набиуллина
антон силуанов
вячеслав володин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f3d93ae83a9e8596dfc36fad89e06e43.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Банковские комиссии за оплату ЖКУ не будут взиматься с перечня нуждающихся лиц, который установит правительство РФ, такая поправка была внесена к соответствующему законопроекту, следует из электронной базы ГД. "Комиссионное вознаграждение (вознаграждение) за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке и перечень категорий которых устанавливается правительством Российской Федерации, не взимается, если иное не установлено федеральными законами", - следует из документа.Ранее комитет ГД по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Законопроект был внесен в ГД в 2020 году.Как сообщало издание "Коммерсант", Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость направила письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову с просьбой ограничить максимальную комиссию до 0,5% за оплату ЖКХ с УК и ТСЖ, выступающих агентами РСО и принимающих коммунальные платежи от населения. До этого Национальный совет по финансовому рынку направил спикеру ГД Вячеславу Володину отзыв на законопроект об отмене банковских комиссии при оплате ЖКУ, где предложил взимать их с РСО вместо граждан.
https://ria.ru/20231127/zhku-1912010233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_44e95ee7996ebc75469a132792b54603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, жкх, эльвира набиуллина, антон силуанов, вячеслав володин, центральный банк рф (цб рф), тсж
Общество, Россия, Госдума РФ, ЖКХ, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Вячеслав Володин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ТСЖ
Правительство определит, кого освободят от комиссии при оплате ЖКУ

Правительство определит нуждающихся, для кого отменят комиссию при оплате ЖКУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКвитанции на оплату ЖКУ
Квитанции на оплату ЖКУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Квитанции на оплату ЖКУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Банковские комиссии за оплату ЖКУ не будут взиматься с перечня нуждающихся лиц, который установит правительство РФ, такая поправка была внесена к соответствующему законопроекту, следует из электронной базы ГД.
«
"Комиссионное вознаграждение (вознаграждение) за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке и перечень категорий которых устанавливается правительством Российской Федерации, не взимается, если иное не установлено федеральными законами", - следует из документа.
Ранее комитет ГД по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Законопроект был внесен в ГД в 2020 году.
Как сообщало издание "Коммерсант", Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость направила письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову с просьбой ограничить максимальную комиссию до 0,5% за оплату ЖКХ с УК и ТСЖ, выступающих агентами РСО и принимающих коммунальные платежи от населения. До этого Национальный совет по финансовому рынку направил спикеру ГД Вячеславу Володину отзыв на законопроект об отмене банковских комиссии при оплате ЖКУ, где предложил взимать их с РСО вместо граждан.
Единый платежный документ ЖКХ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
СМИ: банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ
27 ноября, 04:08
 
ОбществоРоссияГосдума РФЖКХЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановВячеслав ВолодинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТСЖ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала