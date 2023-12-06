https://ria.ru/20231206/komissiya-1914203321.html

Правительство определит, кого освободят от комиссии при оплате ЖКУ

Правительство определит, кого освободят от комиссии при оплате ЖКУ - РИА Новости, 06.12.2023

Правительство определит, кого освободят от комиссии при оплате ЖКУ

Банковские комиссии за оплату ЖКУ не будут взиматься с перечня нуждающихся лиц, который установит правительство РФ, такая поправка была внесена к... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:57

2023-12-06T18:57

2023-12-06T19:02

общество

россия

госдума рф

жкх

эльвира набиуллина

антон силуанов

вячеслав володин

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f3d93ae83a9e8596dfc36fad89e06e43.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Банковские комиссии за оплату ЖКУ не будут взиматься с перечня нуждающихся лиц, который установит правительство РФ, такая поправка была внесена к соответствующему законопроекту, следует из электронной базы ГД. "Комиссионное вознаграждение (вознаграждение) за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке и перечень категорий которых устанавливается правительством Российской Федерации, не взимается, если иное не установлено федеральными законами", - следует из документа.Ранее комитет ГД по строительству и ЖКХ одобрил ко второму чтению законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Законопроект был внесен в ГД в 2020 году.Как сообщало издание "Коммерсант", Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость направила письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову с просьбой ограничить максимальную комиссию до 0,5% за оплату ЖКХ с УК и ТСЖ, выступающих агентами РСО и принимающих коммунальные платежи от населения. До этого Национальный совет по финансовому рынку направил спикеру ГД Вячеславу Володину отзыв на законопроект об отмене банковских комиссии при оплате ЖКУ, где предложил взимать их с РСО вместо граждан.

https://ria.ru/20231127/zhku-1912010233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф, жкх, эльвира набиуллина, антон силуанов, вячеслав володин, центральный банк рф (цб рф), тсж