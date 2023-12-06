Страны G7 призвали КНДР к полной ликвидации ОМУ и баллистических ракет
Заявление: G7 призывает к ликвидации ядерного оружия и баллистических ракет КНДР
© Фото : KCNAСеверокорейский ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1"
© Фото : KCNA
Северокорейский ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 призвали к полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "Большой семерки".
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"Мы повторяем наш призыв к полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу всего оружия массового уничтожения и баллистических ракет Северной Кореи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "Большой семерки".
Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.