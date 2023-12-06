https://ria.ru/20231206/kndr-1914234235.html

Страны G7 призвали КНДР к полной ликвидации ОМУ и баллистических ракет

Страны G7 призвали КНДР к полной ликвидации ОМУ и баллистических ракет - РИА Новости, 06.12.2023

Страны G7 призвали КНДР к полной ликвидации ОМУ и баллистических ракет

Страны G7 призвали к полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "Большой... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:37

2023-12-06T22:37

2023-12-06T22:37

в мире

сша

корейский полуостров

g7

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 призвали к полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "Большой семерки". "Мы повторяем наш призыв к полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу всего оружия массового уничтожения и баллистических ракет Северной Кореи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "Большой семерки". Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.

https://ria.ru/20231206/iran-1914230308.html

сша

корейский полуостров

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, корейский полуостров, g7