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Страны G7 призвали КНДР к полной ликвидации ОМУ и баллистических ракет - РИА Новости, 06.12.2023
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22:37 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/kndr-1914234235.html
Страны G7 призвали КНДР к полной ликвидации ОМУ и баллистических ракет
Страны G7 призвали КНДР к полной ликвидации ОМУ и баллистических ракет - РИА Новости, 06.12.2023
Страны G7 призвали КНДР к полной ликвидации ОМУ и баллистических ракет
Страны G7 призвали к полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "Большой... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:37
2023-12-06T22:37
в мире
сша
корейский полуостров
g7
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 призвали к полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "Большой семерки". "Мы повторяем наш призыв к полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу всего оружия массового уничтожения и баллистических ракет Северной Кореи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "Большой семерки". Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.
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в мире, сша, корейский полуостров, g7
В мире, США, Корейский полуостров, G7
Страны G7 призвали КНДР к полной ликвидации ОМУ и баллистических ракет

Заявление: G7 призывает к ликвидации ядерного оружия и баллистических ракет КНДР

© Фото : KCNAСеверокорейский ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1"
Северокорейский ядерный подводный беспилотник Хиэль-1 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : KCNA
Северокорейский ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 призвали к полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "Большой семерки".
«
"Мы повторяем наш призыв к полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу всего оружия массового уничтожения и баллистических ракет Северной Кореи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "Большой семерки".
Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.
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