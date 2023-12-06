https://ria.ru/20231206/kemerovo-1914217180.html
Министр культуры осмотрела культурно-образовательный комплекс в Кемерове
Министр культуры осмотрела культурно-образовательный комплекс в Кемерове - РИА Новости, 06.12.2023
Министр культуры осмотрела культурно-образовательный комплекс в Кемерове
Министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрела объекты культурно-образовательного комплекса в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:17
2023-12-06T20:17
2023-12-06T20:17
россия
кемерово
ольга любимова
владимир путин
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрела объекты культурно-образовательного комплекса в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона. "Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Сергей Цивилев посетили филиал РГИСИ — Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства, а также филиалы Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства "Сибирский" и Московской государственной академии хореографии", – говорится в сообщении. Кемерово — один из четырех российских городов, где по поручению президента России Владимира Путина возводят культурно-образовательные комплексы. Еще три строят во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. "Наш президент всегда с особым вниманием относится к Кузбассу. На конференции 1948 года, аналог которой мы провели в этом году, было записано, что в Кемерове должен быть построен театр оперы и балета. Так что мы развиваем уже начатое тогда. Культура позволяет раскрыть потенциал людей, мотивирует и объединяет их на реализацию общих ценностей. Поэтому от уровня культуры будет зависеть и уровень экономики. В последние 30-40 лет пытались подменить наш культурный код, сейчас мы возвращаемся к нашим ценностям", — сказал Цивилев. Отмечается, что Кузбасс стал первым регионом в стране, где ввели в эксплуатацию объекты культурно-образовательной части. В 2020 году построили филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства "Сибирский", а в 2023 году — новый учебный корпус филиала Российского государственного института сценических искусств — Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства. "Мы сегодня увидели реально действующие объекты, аудитории, сделанные с учетом специфики образовательного процесса — освещение, акустика, определенное покрытие. Нам очень важно, что здесь учатся ребята из 22 регионов. Теперь не обязательно ехать в Москву или Санкт-Петербург, можно учиться здесь. Это то, о чем мы и мечтали — такой невероятный с точки зрения инфраструктуры объект дает возможность детям развиваться. Причем приехать и поступать, и преподавать", — отметила Ольга Любимова. В данный момент в учебных заведениях культурно-образовательного комплекса обучается 685 человек из 22 регионов России, а также из Белоруссии, Киргизии Германии. В 2023 году открылось Фондохранилище государственных музеев Кузбасса с реставрационными мастерскими, укомплектованными приборами мирового уровня. В здании имеются уникальные сейфовые комнаты для экспонатов из драгоценных металлов и камней, фотостудия для документирования всех этапов реставрации. фондохранилище дает возможность восстанавливать и поддерживать предметы музейных коллекций, не увозя на реставрацию в другие регионы. Также в Кузбасс приезжают ведущие реставраторы страны, которые восстанавливают предметы, обучают работников музейного сообщества и студентов. Активно идет строительство музейно-театрального комплекса. В Кузбассе появятся филиалы ведущих учреждений культуры России: Театр оперы и балета – Сибирская сцена Государственного академического Мариинского театра, филиал Русского музея. Также в новое здание переедет Кузбасский центр искусств. Готовность музейно-театрального комплекса — 46%. Параллельно возводится многоквартирный жилой дом для сотрудников театра. Уточняется, что в ходе рабочей встречи Сергей Цивилев и Ольга Любимова обсудили строительство культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, реализацию нацпроекта "Культура" и другие вопросы.
https://ria.ru/20231201/kuzbass-1913093432.html
https://ria.ru/20231128/kuzbass-1912444065.html
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россия, кемерово, ольга любимова, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область
Россия, Кемерово, Ольга Любимова, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрела объекты культурно-образовательного комплекса в Кемерове, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Сергей Цивилев
посетили филиал РГИСИ — Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства, а также филиалы Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства "Сибирский" и Московской государственной академии хореографии
", – говорится в сообщении.
Кузбасс получил Национальную спортивную премию 2023 года
Кемерово — один из четырех российских городов, где по поручению президента России Владимира Путина
возводят культурно-образовательные комплексы. Еще три строят во Владивостоке
, Калининграде
и Севастополе
.
"Наш президент всегда с особым вниманием относится к Кузбассу. На конференции 1948 года, аналог которой мы провели в этом году, было записано, что в Кемерове должен быть построен театр оперы и балета. Так что мы развиваем уже начатое тогда. Культура позволяет раскрыть потенциал людей, мотивирует и объединяет их на реализацию общих ценностей. Поэтому от уровня культуры будет зависеть и уровень экономики. В последние 30-40 лет пытались подменить наш культурный код, сейчас мы возвращаемся к нашим ценностям", — сказал Цивилев.
Отмечается, что Кузбасс стал первым регионом в стране, где ввели в эксплуатацию объекты культурно-образовательной части. В 2020 году построили филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства "Сибирский", а в 2023 году — новый учебный корпус филиала Российского государственного института сценических искусств — Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства.
"Мы сегодня увидели реально действующие объекты, аудитории, сделанные с учетом специфики образовательного процесса — освещение, акустика, определенное покрытие. Нам очень важно, что здесь учатся ребята из 22 регионов. Теперь не обязательно ехать в Москву
или Санкт-Петербург
, можно учиться здесь. Это то, о чем мы и мечтали — такой невероятный с точки зрения инфраструктуры объект дает возможность детям развиваться. Причем приехать и поступать, и преподавать", — отметила Ольга Любимова.
В данный момент в учебных заведениях культурно-образовательного комплекса обучается 685 человек из 22 регионов России, а также из Белоруссии
, Киргизии Германии
.
Кузбасс в Новый год станет большим праздничным пространством
В 2023 году открылось Фондохранилище государственных музеев Кузбасса с реставрационными мастерскими, укомплектованными приборами мирового уровня. В здании имеются уникальные сейфовые комнаты для экспонатов из драгоценных металлов и камней, фотостудия для документирования всех этапов реставрации. фондохранилище дает возможность восстанавливать и поддерживать предметы музейных коллекций, не увозя на реставрацию в другие регионы. Также в Кузбасс приезжают ведущие реставраторы страны, которые восстанавливают предметы, обучают работников музейного сообщества и студентов.
Активно идет строительство музейно-театрального комплекса. В Кузбассе появятся филиалы ведущих учреждений культуры России: Театр оперы и балета – Сибирская сцена Государственного академического Мариинского театра
, филиал Русского музея
. Также в новое здание переедет Кузбасский центр искусств. Готовность музейно-театрального комплекса — 46%. Параллельно возводится многоквартирный жилой дом для сотрудников театра.
Уточняется, что в ходе рабочей встречи Сергей Цивилев и Ольга Любимова обсудили строительство культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, реализацию нацпроекта "Культура" и другие вопросы.
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