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Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо - РИА Новости, 06.12.2023
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03:50 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/karta-1914015415.html
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо - РИА Новости, 06.12.2023
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо, следует из трансляции заседания... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:50
2023-12-06T03:50
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо, следует из трансляции заседания федерального совета. "Мы немедленно представим во все школы, колледжи и университеты новую карту Венесуэлы, учитывающую решение, принятое в воскресенье. Это полная карта Венесуэлы", - сказал Мадуро и продемонстрировал карту. Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле. Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион - Гайана-Эссекибо. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
https://ria.ru/20231205/maduro-1913906011.html
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венесуэла, гайана, эссекибо, николас мадуро, оон, в мире
Венесуэла, Гайана, Эссекибо, Николас Мадуро, ООН, В мире
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо

Мадуро показал карту Венесуэлы, включающую спорный с Гайаной регион Эссекибо

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо, следует из трансляции заседания федерального совета.
«
"Мы немедленно представим во все школы, колледжи и университеты новую карту Венесуэлы, учитывающую решение, принятое в воскресенье. Это полная карта Венесуэлы", - сказал Мадуро и продемонстрировал карту.
Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле. Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион - Гайана-Эссекибо.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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ВенесуэлаГайанаЭссекибоНиколас МадуроООНВ мире
 
 
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