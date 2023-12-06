https://ria.ru/20231206/karta-1914015415.html
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо - РИА Новости, 06.12.2023
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо, следует из трансляции заседания... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:50
2023-12-06T03:50
2023-12-06T03:50
венесуэла
гайана
эссекибо
николас мадуро
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/17/1557291769_0:0:2603:1465_1920x0_80_0_0_b8dc8a018a029b8fe09fd37dd96518d2.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо, следует из трансляции заседания федерального совета. "Мы немедленно представим во все школы, колледжи и университеты новую карту Венесуэлы, учитывающую решение, принятое в воскресенье. Это полная карта Венесуэлы", - сказал Мадуро и продемонстрировал карту. Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле. Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион - Гайана-Эссекибо. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.
https://ria.ru/20231205/maduro-1913906011.html
венесуэла
гайана
эссекибо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/17/1557291769_0:0:2383:1787_1920x0_80_0_0_bf9f02efad24d63746962e559db1399c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, гайана, эссекибо, николас мадуро, оон, в мире
Венесуэла, Гайана, Эссекибо, Николас Мадуро, ООН, В мире
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо
Мадуро показал карту Венесуэлы, включающую спорный с Гайаной регион Эссекибо