https://ria.ru/20231206/izbienie-1914096195.html

В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину

В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину - РИА Новости, 06.12.2023

В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину

Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в Петербурге после избиения задержанного в 25-м отделе полиции в Приморском районе, сообщает в среду... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:30

2023-12-06T13:30

2023-12-06T13:30

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в Петербурге после избиения задержанного в 25-м отделе полиции в Приморском районе, сообщает в среду региональный главк МВД РФ. Двадцать пятого ноября в полицию поступил сигнал об агрессивном мужчине, судя по виду - пьяном, который провоцировал конфликты в вестибюле метро, "вел себя неадекватно". "Правонарушитель был доставлен в 25-й отдел полиции, где одним из сотрудников в отношении него была применена физическая сила", - отмечает главк, не раскрывая подробности этого "применения". Впоследствии 56-летний петербуржец пожаловался на блюстителей закона в управление собственной безопасности ГУМВД, и по итогам проверки "следственные органы возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)". В полиции заверили, что при подтверждении вины сотрудники "понесут наказание в установленном законом порядке".

https://ria.ru/20231206/draka-1914060602.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург