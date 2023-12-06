https://ria.ru/20231206/izbienie-1914096195.html
В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину
В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину - РИА Новости, 06.12.2023
В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину
Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в Петербурге после избиения задержанного в 25-м отделе полиции в Приморском районе, сообщает в среду... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:30
2023-12-06T13:30
2023-12-06T13:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в Петербурге после избиения задержанного в 25-м отделе полиции в Приморском районе, сообщает в среду региональный главк МВД РФ. Двадцать пятого ноября в полицию поступил сигнал об агрессивном мужчине, судя по виду - пьяном, который провоцировал конфликты в вестибюле метро, "вел себя неадекватно". "Правонарушитель был доставлен в 25-й отдел полиции, где одним из сотрудников в отношении него была применена физическая сила", - отмечает главк, не раскрывая подробности этого "применения". Впоследствии 56-летний петербуржец пожаловался на блюстителей закона в управление собственной безопасности ГУМВД, и по итогам проверки "следственные органы возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)". В полиции заверили, что при подтверждении вины сотрудники "понесут наказание в установленном законом порядке".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину
В Петербурге завели уголовное дело из-за избиения задержанного мужчины в ОВД
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в Петербурге после избиения задержанного в 25-м отделе полиции в Приморском районе, сообщает в среду региональный главк МВД РФ.
Двадцать пятого ноября в полицию поступил сигнал об агрессивном мужчине, судя по виду - пьяном, который провоцировал конфликты в вестибюле метро, "вел себя неадекватно".
"Правонарушитель был доставлен в 25-й отдел полиции, где одним из сотрудников в отношении него была применена физическая сила", - отмечает главк, не раскрывая подробности этого "применения".
Впоследствии 56-летний петербуржец пожаловался на блюстителей закона в управление собственной безопасности ГУМВД, и по итогам проверки "следственные органы возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)".
В полиции заверили, что при подтверждении вины сотрудники "понесут наказание в установленном законом порядке".
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