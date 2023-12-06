Рейтинг@Mail.ru
В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/izbienie-1914096195.html
В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину
В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину - РИА Новости, 06.12.2023
В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину
Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в Петербурге после избиения задержанного в 25-м отделе полиции в Приморском районе, сообщает в среду... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:30
2023-12-06T13:30
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в Петербурге после избиения задержанного в 25-м отделе полиции в Приморском районе, сообщает в среду региональный главк МВД РФ. Двадцать пятого ноября в полицию поступил сигнал об агрессивном мужчине, судя по виду - пьяном, который провоцировал конфликты в вестибюле метро, "вел себя неадекватно". "Правонарушитель был доставлен в 25-й отдел полиции, где одним из сотрудников в отношении него была применена физическая сила", - отмечает главк, не раскрывая подробности этого "применения". Впоследствии 56-летний петербуржец пожаловался на блюстителей закона в управление собственной безопасности ГУМВД, и по итогам проверки "следственные органы возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)". В полиции заверили, что при подтверждении вины сотрудники "понесут наказание в установленном законом порядке".
https://ria.ru/20231206/draka-1914060602.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В ОВД в Петербурге избили задержанного мужчину

В Петербурге завели уголовное дело из-за избиения задержанного мужчины в ОВД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в Петербурге после избиения задержанного в 25-м отделе полиции в Приморском районе, сообщает в среду региональный главк МВД РФ.
Двадцать пятого ноября в полицию поступил сигнал об агрессивном мужчине, судя по виду - пьяном, который провоцировал конфликты в вестибюле метро, "вел себя неадекватно".
"Правонарушитель был доставлен в 25-й отдел полиции, где одним из сотрудников в отношении него была применена физическая сила", - отмечает главк, не раскрывая подробности этого "применения".
Впоследствии 56-летний петербуржец пожаловался на блюстителей закона в управление собственной безопасности ГУМВД, и по итогам проверки "следственные органы возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)".
В полиции заверили, что при подтверждении вины сотрудники "понесут наказание в установленном законом порядке".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Повздорившие москвичи избили друг друга и машины битой и топором
Вчера, 11:07
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала