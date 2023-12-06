https://ria.ru/20231206/ipoteka-1914165334.html

Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными

Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными - РИА Новости, 06.12.2023

Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой, а предельный размер кредита по... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:04

2023-12-06T17:04

2023-12-06T17:07

республика татарстан

ипотека

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россия

рустам минниханов

марат хуснуллин

госдума рф

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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой, а предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам увеличить с 6 до 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики. "Рустам Минниханов обратил внимание на то, что каждое окончание срока действия льготных программ порождает ажиотажный спрос на жилье. Поэтому он предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой – при наличии лимитов", - говорится в сообщении по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Минниханов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению строительства, ЖКХ и городской среды, отметил, что льготные ипотечные программы позволили сформировать у населения устойчивый спрос на покупку жилья. "Мы видим, что в целом по стране за 10 месяцев 2023 года количество ипотечных кредитов выросло на 61% к уровню прошлого года. Но есть один вопрос. Ключевая ставка увеличилась в два раза, и это приведет к росту ипотечных ставок и сокращению темпов продаж. Это уже видно по итогам октября в сравнении с сентябрем", - уточнил он. По мнению главы Татарстана, рынок первичного жилья будет держаться за счет льготных программ ипотеки. При этом он уточнил, что самый востребованный вариант жилья для семей с детьми - двухкомнатная квартира - стоит сегодня, например, в Казани 12-13 миллионов рублей. В связи с этим Минниханов предложил принять решение об увеличении предельного размера кредита по семейной и льготной ипотекам с текущих 6 миллионов до 12 миллионов рублей. Минниханов также поддержал озвученное вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным предложение сохранить текущие процентные ставки по семейной (6%), льготной (8%) и сельской (3%) ипотекам. "Один из главных критериев оценки деятельности губернаторов - это улучшение жилищных условий населения. Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?" - сказал глава Татарстана.

https://ria.ru/20231202/zhile-1913362291.html

https://ria.ru/20231206/tatarstan-1914101446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ипотека, казань, россия, рустам минниханов, марат хуснуллин, госдума рф