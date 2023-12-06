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Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными - РИА Новости, 06.12.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
17:04 06.12.2023 (обновлено: 17:07 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ipoteka-1914165334.html
Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными
Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными - РИА Новости, 06.12.2023
Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными
Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой, а предельный размер кредита по... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:04
2023-12-06T17:07
республика татарстан
ипотека
казань
россия
рустам минниханов
марат хуснуллин
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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой, а предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам увеличить с 6 до 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики. "Рустам Минниханов обратил внимание на то, что каждое окончание срока действия льготных программ порождает ажиотажный спрос на жилье. Поэтому он предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой – при наличии лимитов", - говорится в сообщении по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Минниханов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению строительства, ЖКХ и городской среды, отметил, что льготные ипотечные программы позволили сформировать у населения устойчивый спрос на покупку жилья. "Мы видим, что в целом по стране за 10 месяцев 2023 года количество ипотечных кредитов выросло на 61% к уровню прошлого года. Но есть один вопрос. Ключевая ставка увеличилась в два раза, и это приведет к росту ипотечных ставок и сокращению темпов продаж. Это уже видно по итогам октября в сравнении с сентябрем", - уточнил он. По мнению главы Татарстана, рынок первичного жилья будет держаться за счет льготных программ ипотеки. При этом он уточнил, что самый востребованный вариант жилья для семей с детьми - двухкомнатная квартира - стоит сегодня, например, в Казани 12-13 миллионов рублей. В связи с этим Минниханов предложил принять решение об увеличении предельного размера кредита по семейной и льготной ипотекам с текущих 6 миллионов до 12 миллионов рублей. Минниханов также поддержал озвученное вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным предложение сохранить текущие процентные ставки по семейной (6%), льготной (8%) и сельской (3%) ипотекам. "Один из главных критериев оценки деятельности губернаторов - это улучшение жилищных условий населения. Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?" - сказал глава Татарстана.
https://ria.ru/20231202/zhile-1913362291.html
https://ria.ru/20231206/tatarstan-1914101446.html
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ипотека, казань, россия, рустам минниханов, марат хуснуллин, госдума рф
Республика Татарстан, Ипотека, Казань, Россия, Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Госдума РФ

Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМолодые люди смотрят на макет дома
Молодые люди смотрят на макет дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой, а предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам увеличить с 6 до 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.
«
"Рустам Минниханов обратил внимание на то, что каждое окончание срока действия льготных программ порождает ажиотажный спрос на жилье. Поэтому он предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой – при наличии лимитов", - говорится в сообщении по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
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Минниханов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению строительства, ЖКХ и городской среды, отметил, что льготные ипотечные программы позволили сформировать у населения устойчивый спрос на покупку жилья.
«
"Мы видим, что в целом по стране за 10 месяцев 2023 года количество ипотечных кредитов выросло на 61% к уровню прошлого года. Но есть один вопрос. Ключевая ставка увеличилась в два раза, и это приведет к росту ипотечных ставок и сокращению темпов продаж. Это уже видно по итогам октября в сравнении с сентябрем", - уточнил он.
По мнению главы Татарстана, рынок первичного жилья будет держаться за счет льготных программ ипотеки. При этом он уточнил, что самый востребованный вариант жилья для семей с детьми - двухкомнатная квартира - стоит сегодня, например, в Казани 12-13 миллионов рублей. В связи с этим Минниханов предложил принять решение об увеличении предельного размера кредита по семейной и льготной ипотекам с текущих 6 миллионов до 12 миллионов рублей.
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Минниханов также поддержал озвученное вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным предложение сохранить текущие процентные ставки по семейной (6%), льготной (8%) и сельской (3%) ипотекам. "Один из главных критериев оценки деятельности губернаторов - это улучшение жилищных условий населения. Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?" - сказал глава Татарстана.
 
Республика ТатарстанИпотекаКазаньРоссияРустам МиннихановМарат ХуснуллинГосдума РФ
 
 
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