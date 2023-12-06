Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными
Молодые люди смотрят на макет дома. Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой, а предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам увеличить с 6 до 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.
«
"Рустам Минниханов обратил внимание на то, что каждое окончание срока действия льготных программ порождает ажиотажный спрос на жилье. Поэтому он предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой – при наличии лимитов", - говорится в сообщении по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Минниханов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению строительства, ЖКХ и городской среды, отметил, что льготные ипотечные программы позволили сформировать у населения устойчивый спрос на покупку жилья.
«
"Мы видим, что в целом по стране за 10 месяцев 2023 года количество ипотечных кредитов выросло на 61% к уровню прошлого года. Но есть один вопрос. Ключевая ставка увеличилась в два раза, и это приведет к росту ипотечных ставок и сокращению темпов продаж. Это уже видно по итогам октября в сравнении с сентябрем", - уточнил он.
По мнению главы Татарстана, рынок первичного жилья будет держаться за счет льготных программ ипотеки. При этом он уточнил, что самый востребованный вариант жилья для семей с детьми - двухкомнатная квартира - стоит сегодня, например, в Казани 12-13 миллионов рублей. В связи с этим Минниханов предложил принять решение об увеличении предельного размера кредита по семейной и льготной ипотекам с текущих 6 миллионов до 12 миллионов рублей.
Минниханов также поддержал озвученное вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным предложение сохранить текущие процентные ставки по семейной (6%), льготной (8%) и сельской (3%) ипотекам. "Один из главных критериев оценки деятельности губернаторов - это улучшение жилищных условий населения. Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?" - сказал глава Татарстана.