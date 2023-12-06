https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914062627.html

Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией

Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 06.12.2023

Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией

Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:14

2023-12-06T11:14

2023-12-06T11:15

общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России."Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны.

https://ria.ru/20231206/pnevmoniya-1914050324.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко