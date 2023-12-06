https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914062627.html
Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией
Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 06.12.2023
Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией
Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:14
2023-12-06T11:14
2023-12-06T11:15
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России."Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны.
https://ria.ru/20231206/pnevmoniya-1914050324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией
Мурашко: микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее Роспотребнадзор
сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.
"Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция",- сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны.
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