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Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 06.12.2023
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11:14 06.12.2023 (обновлено: 11:15 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914062627.html
Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией
Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 06.12.2023
Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией
Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:14
2023-12-06T11:15
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России."Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны.
https://ria.ru/20231206/pnevmoniya-1914050324.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о ситуации с микоплазменной инфекцией

Мурашко: микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.
"Препаратов достаточное количество, широкий спектр, поэтому она абсолютно управляемая инфекция",- сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны.
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ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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