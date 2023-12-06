https://ria.ru/20231206/gazoanalizator-1914067834.html
Столичная компания начала выпуск новой модели газоанализатора
Столичная компания начала выпуск новой модели газоанализатора - РИА Новости, 06.12.2023
Столичная компания начала выпуск новой модели газоанализатора
Компания "Промприбор-Р", работающая на территории Москвы, наладила серийный выпуск компактного моногазового устройства для работы в труднодоступных местах и... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:37
2023-12-06T11:37
2023-12-06T11:37
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914067290_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_22ed7ef334e18ec1df9a282facea3710.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Компания "Промприбор-Р", работающая на территории Москвы, наладила серийный выпуск компактного моногазового устройства для работы в труднодоступных местах и ограниченных пространствах, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.С помощью данного вида оборудования можно держать под контролем взрывоопасные и токсичные пары и газы в воздухе рабочих зон. Благодаря этой технологии не возникает аварийных ситуаций и несчастных случаев на опасных производственных предприятиях и объектах сферы жилищно-коммунального комплекса."Новой моделью моногазового газоанализатора "Альфа-1" будут обеспечивать сотрудников опасных производственных объектов, пожарно-спасательных и коммунальных служб. Благодаря компактности и малой массе он может эффективно применяться в ограниченных пространствах и труднодоступных местах", – цитирует пресс-служба Овчинского.Он добавил, что благодаря ударопрочному и пылевлагозащищенному корпусу можно использовать устройство в сложных условиях. Вскоре производитель планируют выпустить как минимум две тысячи этого устройства.Устройство "Альфа-1" может работать без остановки 20 часов подряд. Характеристики отечественного изделия не уступает аналогичным устройствам, которые произведены в других странах. В настоящий момент изделие проходит опытную эксплуатацию у основных партнеров производителя, добавили в пресс-службе.По словам гендиректора компании Ивана Лебедева, данное изделие начали производить по запросам потребителей. Так, в прошлом году компания получила более 50 заявок от крупнейших промышленных предприятий, коммунальных служб и строительных компаний. Все они нуждались в надежном, но при этом в компактном приборе, который может легко поместиться в кармане.Столица – мегаполис с развитым производством. В городе ведут свою деятельность свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в Москве начинают свою работу до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых фирм. Все они производители различной продукции.На территории Москвы созданы комфортные условия для ведение всего бизнеса. Действуют свыше 20 системных мер поддержки города. Так, предприниматели могут воспользоваться целевыми займами и субсидиями, а еще для них разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20231203/turbina-1913434272.html
https://ria.ru/20231127/svetilniki-1912114333.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914067290_40:0:1461:1066_1920x0_80_0_0_05164ddd44abca880f9d69e1ac0e5a8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Компания "Промприбор-Р", работающая на территории Москвы, наладила серийный выпуск компактного моногазового устройства для работы в труднодоступных местах и ограниченных пространствах, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский
.
С помощью данного вида оборудования можно держать под контролем взрывоопасные и токсичные пары и газы в воздухе рабочих зон. Благодаря этой технологии не возникает аварийных ситуаций и несчастных случаев на опасных производственных предприятиях и объектах сферы жилищно-коммунального комплекса.
Компания из Москвы создала импортозамещающий элемент для газовых турбин
"Новой моделью моногазового газоанализатора "Альфа-1" будут обеспечивать сотрудников опасных производственных объектов, пожарно-спасательных и коммунальных служб. Благодаря компактности и малой массе он может эффективно применяться в ограниченных пространствах и труднодоступных местах", – цитирует пресс-служба Овчинского.
Он добавил, что благодаря ударопрочному и пылевлагозащищенному корпусу можно использовать устройство в сложных условиях. Вскоре производитель планируют выпустить как минимум две тысячи этого устройства.
Устройство "Альфа-1" может работать без остановки 20 часов подряд. Характеристики отечественного изделия не уступает аналогичным устройствам, которые произведены в других странах. В настоящий момент изделие проходит опытную эксплуатацию у основных партнеров производителя, добавили в пресс-службе.
По словам гендиректора компании Ивана Лебедева, данное изделие начали производить по запросам потребителей. Так, в прошлом году компания получила более 50 заявок от крупнейших промышленных предприятий, коммунальных служб и строительных компаний. Все они нуждались в надежном, но при этом в компактном приборе, который может легко поместиться в кармане.
Столичные предприниматели вдвое нарастили производство светильников
Столица – мегаполис с развитым производством. В городе ведут свою деятельность свыше четырех тысяч промышленных площадок, где трудоустроены более 720 тысяч человек. Каждый год в Москве начинают свою работу до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых фирм. Все они производители различной продукции.
На территории Москвы созданы комфортные условия для ведение всего бизнеса. Действуют свыше 20 системных мер поддержки города. Так, предприниматели могут воспользоваться целевыми займами и субсидиями, а еще для них разработан ряд антикризисных инструментов.