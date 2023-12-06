https://ria.ru/20231206/gaza-1914088904.html
Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа
Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа - РИА Новости, 06.12.2023
Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа, и каких-либо проблем нет. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:02
2023-12-06T13:02
2023-12-06T13:02
в мире
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палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа, и каких-либо проблем нет. "На Генеральной Ассамблее ООН 121 страна выступила против угнетения на стороне Палестины - это уже очень важно. Кроме того, 40 стран воздержались от голосования. Сейчас мы хотим сосредоточиться на этих воздержавшихся. Число стран, вставших на сторону Запада и Америки, составляет всего 14. Это самое яркое и красивое выражение того, насколько признается правота Палестины", - сообщил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара. "Поскольку это так, важно, чтобы мы продолжали наши дипломатические шаги. Можем ли мы добиться того, чтобы эти 40 стран встали на сторону Палестины против израильского гнета? Помимо Совета Безопасности ООН, позиция Генеральной Ассамблеи ООН вселяет в меня большие надежды. С другой стороны, наши переговоры с Россией продолжаются, и до сих пор у нас не было никаких проблем", - добавил он.
https://ria.ru/20231205/netanyakhu-1913870883.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа
Эрдоган: у Турции нет никаких проблем при контактах с Россией по вопросу Газы