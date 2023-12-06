https://ria.ru/20231206/gaza-1914088904.html

Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа

Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа - РИА Новости, 06.12.2023

Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа, и каких-либо проблем нет. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:02

2023-12-06T13:02

2023-12-06T13:02

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа, и каких-либо проблем нет. "На Генеральной Ассамблее ООН 121 страна выступила против угнетения на стороне Палестины - это уже очень важно. Кроме того, 40 стран воздержались от голосования. Сейчас мы хотим сосредоточиться на этих воздержавшихся. Число стран, вставших на сторону Запада и Америки, составляет всего 14. Это самое яркое и красивое выражение того, насколько признается правота Палестины", - сообщил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара. "Поскольку это так, важно, чтобы мы продолжали наши дипломатические шаги. Можем ли мы добиться того, чтобы эти 40 стран встали на сторону Палестины против израильского гнета? Помимо Совета Безопасности ООН, позиция Генеральной Ассамблеи ООН вселяет в меня большие надежды. С другой стороны, наши переговоры с Россией продолжаются, и до сих пор у нас не было никаких проблем", - добавил он.

https://ria.ru/20231205/netanyakhu-1913870883.html

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россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году