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Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа - РИА Новости, 06.12.2023
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13:02 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/gaza-1914088904.html
Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа
Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа - РИА Новости, 06.12.2023
Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа, и каких-либо проблем нет. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:02
2023-12-06T13:02
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа, и каких-либо проблем нет. "На Генеральной Ассамблее ООН 121 страна выступила против угнетения на стороне Палестины - это уже очень важно. Кроме того, 40 стран воздержались от голосования. Сейчас мы хотим сосредоточиться на этих воздержавшихся. Число стран, вставших на сторону Запада и Америки, составляет всего 14. Это самое яркое и красивое выражение того, насколько признается правота Палестины", - сообщил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара. "Поскольку это так, важно, чтобы мы продолжали наши дипломатические шаги. Можем ли мы добиться того, чтобы эти 40 стран встали на сторону Палестины против израильского гнета? Помимо Совета Безопасности ООН, позиция Генеральной Ассамблеи ООН вселяет в меня большие надежды. С другой стороны, наши переговоры с Россией продолжаются, и до сих пор у нас не было никаких проблем", - добавил он.
https://ria.ru/20231205/netanyakhu-1913870883.html
турция
россия
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа

Эрдоган: у Турции нет никаких проблем при контактах с Россией по вопросу Газы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара контактирует с Москвой по сектору Газа, и каких-либо проблем нет.
"На Генеральной Ассамблее ООН 121 страна выступила против угнетения на стороне Палестины - это уже очень важно. Кроме того, 40 стран воздержались от голосования. Сейчас мы хотим сосредоточиться на этих воздержавшихся. Число стран, вставших на сторону Запада и Америки, составляет всего 14. Это самое яркое и красивое выражение того, насколько признается правота Палестины", - сообщил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара.
"Поскольку это так, важно, чтобы мы продолжали наши дипломатические шаги. Можем ли мы добиться того, чтобы эти 40 стран встали на сторону Палестины против израильского гнета? Помимо Совета Безопасности ООН, позиция Генеральной Ассамблеи ООН вселяет в меня большие надежды. С другой стороны, наши переговоры с Россией продолжаются, и до сих пор у нас не было никаких проблем", - добавил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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