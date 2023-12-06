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Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов СГ увеличится на треть - РИА Новости, 06.12.2023
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Союзное государство
 
15:27 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/finansirovanie-1914137495.html
Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов СГ увеличится на треть
Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов СГ увеличится на треть - РИА Новости, 06.12.2023
Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов СГ увеличится на треть
Финансирование гуманитарных проектов Союзного государства (СГ) России и Белоруссии увеличится на треть в 2024 году, заявил в среду государственный секретарь СГ... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:27
2023-12-06T15:27
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Финансирование гуманитарных проектов Союзного государства (СГ) России и Белоруссии увеличится на треть в 2024 году, заявил в среду государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Утверждаем бюджет Союзного государства... Там на треть увеличено финансирование всех гуманитарных проектов на следующий год по отношению к этому году", - сказал Мезенцев в ходе форума "Молодежь – за Союзное государство", организованного медиагруппой "Россия сегодня".
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев

Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов СГ увеличится на треть

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Финансирование гуманитарных проектов Союзного государства (СГ) России и Белоруссии увеличится на треть в 2024 году, заявил в среду государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
"Утверждаем бюджет Союзного государства... Там на треть увеличено финансирование всех гуманитарных проектов на следующий год по отношению к этому году", - сказал Мезенцев в ходе форума "Молодежь – за Союзное государство", организованного медиагруппой "Россия сегодня".
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Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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