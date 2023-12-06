https://ria.ru/20231206/finansirovanie-1914137495.html

Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов СГ увеличится на треть

Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов СГ увеличится на треть - РИА Новости, 06.12.2023

Мезенцев: финансирование гуманитарных проектов СГ увеличится на треть

Финансирование гуманитарных проектов Союзного государства (СГ) России и Белоруссии увеличится на треть в 2024 году, заявил в среду государственный секретарь СГ... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:27

2023-12-06T15:27

2023-12-06T15:27

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Финансирование гуманитарных проектов Союзного государства (СГ) России и Белоруссии увеличится на треть в 2024 году, заявил в среду государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев. "Утверждаем бюджет Союзного государства... Там на треть увеличено финансирование всех гуманитарных проектов на следующий год по отношению к этому году", - сказал Мезенцев в ходе форума "Молодежь – за Союзное государство", организованного медиагруппой "Россия сегодня".

https://ria.ru/20231206/konkurs-1914115912.html

россия

белоруссия

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Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев