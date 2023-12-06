https://ria.ru/20231206/ekspeditsiya-1914181796.html

Более 7 тысяч километров преодолели экипажи экспедиции Байкал – Москва

Более 7 тысяч километров преодолели экипажи экспедиции Байкал – Москва - РИА Новости, 06.12.2023

Более 7 тысяч километров преодолели экипажи экспедиции Байкал – Москва

Участники экспедиции проекта "Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва на гибридных автомобилях Chery" преодолели 7,7 тысячи километров за 30 дней. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:02

2023-12-06T18:02

2023-12-06T18:02

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 дек - пресс-служба "Автомобиль года в России". Участники экспедиции проекта "Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва на гибридных автомобилях Chery" преодолели 7,7 тысячи километров за 30 дней. В среду в РИА Новости прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов проекта "Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва на гибридных автомобилях Chery", которое ранее финишировало в столице проехали 11 российских регионов через Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Казань, Нижний Новгород. Путешествие осуществлялось на четырех новых гибридных автомобилях CHERY. Две модели – это CHERY TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid и две модели - CHERY TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid. В ходе длительной поездки автомобили проявили себя надежно, прошли дистанцию без поломок, констатируют участники автопутешествия. Участники пресс-конференции обратили внимание на высокую экономичность автомобилей: в реальных условиях эксплуатации на трассе автомобили потребляют около шести литров бензина на 100 километров, а при полностью заряженной батарее в чисто электрическом режиме машины способны проехать до 80 километров. Режим движения только на электротяге участники автопутешествия активно использовали в городах и на особо охраняемых природных территориях. Таким образом, от одной заправки гибридные автомобили CHERY способны преодолевать до одной тысячи километров. Высокая экономичность автомобилей была проявлена также и в сложных погодных условиях: в ряде регионах Восточной и Западной Сибири уже установились устойчивые минусовые температуры, выпал снег, в такой обстановке автомобили демонстрировали способность сохранять свои потребительские преимущества. Участники автопутешествия подсчитали, что за 7,7 тысячи километров пробега каждый автомобиль сэкономил более 300 литров бензина по сравнению с обычными кроссоверами. Помимо снижения вредных выбросов в атмосферу, это также является существенной экономией расходов на топливо для пользователей гибридных машин. "Наше автопутешествие проходило в реальных условиях сложных российских дорог, часто они были покрыты снегом и льдом, да еще при этом дождь и туман… В этой обстановке гибридные автомобили CHERY проявили себя надежными, безопасными и экономичными героями "Большого путешествия". Используемые в их конструкции электромоторы – это не только дополнительная экономия топлива, но и еще улучшенная динамика, которая позволяла нам на трассе более безопасно совершать обгоны. Три силовые установки (1,5-литровый 147-сильный бензиновый турбоагрегат и два электродвигателя суммарной мощностью 88 лошадиных сил) отлично работают в связке, обеспечивая отличную динамику", - сказал технический директор "Большого Путешествия "Авто Года" Байкал – Москва на гибридных автомобилях Chery" Герман Матвеев. Он также отметил надежность пиковой тяги и удобство системы рекуперации, которая позволяет накапливать энергию во время торможения. "Еще обращают на себя качественная работа многочисленных "электронных помощников", которые снижают усталость водителя за рулем. Например, исправно удерживая дистанцию и предупреждая об автомобилях рядом. Нравится нам и комфорт в салоне, а также качественная мультимедиа, которая позволяет скрашивать длинную дорогу", - добавил Матвеев. Техническим партнером автопутешествия стал шинный бренд Gislaved. Часть гибридных кроссоверов Chery, участвующих в проекте, оснащены "шиповками" Gislaved Nord Frost 200, другая часть – "липучками" Gislaved Soft Frost 200 диаметром 18 и 19 дюймов. В ходе "Большого путешествия Авто Года: Байкал - Москва" участники встречались во всех российских регионах с активистами экологических движений, обсуждая острые проблемы охраны природы. Активисты-экологи с интересом ознакомились с гибридными автомобилями как представителями современного экологичного транспорта, приветствуя их широкое использование для защиты окружающей среды. Торжественная церемония финала "Большого путешествия" в формате открытого общественного отчета состоялась 2 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне "Почувствуй Россию" на ВДНХ. Официальные итоги этого проекта подведены в среду в пресс-центре "Россия Сегодня", куда на встречу с журналистами пришли организаторы и экипаж, партнеры и все причастные к проекту эксперты. Организатор путешествия - компания "Премия Автомобиль года в России" вручила "Благодарственные письма" АНО "Национальные приоритеты" и фонду "Озеро Байкал" за вклад в создание документального видеосериала "Большое путешествие Авто Года: Байкал – Москва", который не только наглядно демонстрирует красоту природы и достопримечательности городов, но и выражает мечты соотечественников, воплощенные в их активной предпринимательской и экологической деятельности, Поддержку проекту "Большого Путешествия Авто Года: Байкал – Москва на гибридных автомобилях Chery" оказали: генеральный партнер – автомобили Chery, технический партнер – шинный бренд Gislaved, информационные партнеры – АНО "Национальные приоритеты", телеканал "Большая Азия", радиостанция "Серебряный Дождь". Более подробная информация об автопутешествии на сайте ( https://bigtour.autogoda.ru/). Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы