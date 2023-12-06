Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвестор сможет льготно арендовать здание под детсад в САО Москвы - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/efimov-1913980335.html
Ефимов: инвестор сможет льготно арендовать здание под детсад в САО Москвы
Ефимов: инвестор сможет льготно арендовать здание под детсад в САО Москвы - РИА Новости, 06.12.2023
Ефимов: инвестор сможет льготно арендовать здание под детсад в САО Москвы
До конца текущего года на торги выставят здание детсада на Флотской улице в Северном округе Москвы в рамках программы льготной аренды "Один рубль за квадратный... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:05
2023-12-06T10:05
общество
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84402eae2080a399d6a659ab03ca0eae.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. До конца текущего года на торги выставят здание детсада на Флотской улице в Северном округе Москвы в рамках программы льготной аренды "Один рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что городские власти продолжают предлагать инвесторам объекты по программе "Один рубль за квадратный метр в год" для открытия образовательных учреждений."В декабре на аукцион планируется выставить здание детского сада площадью 1,54 тысячи квадратных метров в районе Головинский. После проведения ремонта и выполнения требований по осуществлению образовательной деятельности будущий арендатор сможет перейти на льготную ставку из расчета один рубль за квадратный метр площади в год", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отмечает пресс-служба, в рамках условия действия программы договор аренды заключат на 49 лет. Объект располагается по адресу: улица Флотская, дом 48А. По договору инвестору необходимо оборудовать помещение всем необходимым, и спустя не более шести месяцев со дня заключения договора аренды приступить к образовательной деятельности. В случае, если здание нуждается в капремонте, то тогда срок увеличивается до восемнадцати месяцев. А если объекту необходима реконструкция, то на эту процедуру арендатору дается 3 года.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что здание, которое выставлено на торги, имеет два этажа, большие окна и высокие потолки. Построено оно было в 1982 году. Располагается объект в микрорайоне с многоэтажной застройкой."После ремонта здесь будут воспитываться не менее 90 детей. Помимо самого здания инвестор получит в аренду земельный участок площадью 0,75 гектара", – уточнил Гаман.В ведомстве дополнили, что по условиям программы льготной аренды "Один рубль за квадратный метр в год" размещение в арендованном здании частной школы или детсада требует оформление лицензии и выполнение требований московского департамента образования и науки по реализации образовательной деятельности. Так, доля столичных детей, которые проходят обучение в детсаду, должна достигать не менее 80% от общего количества детей. В начальной и средней школе количество детей-москвичей должно составлять не меньше половины.Количество учеников должно быть не меньше половины от минимального количества мест в первый календарный год с даты начала предоставления услуг по образованию. В случае если выполнены все условия департамента, то арендатор вправе перейти на льготную ставку.Ранее Ефимов сообщил, что столичные власти согласовали договор участия, в рамках которого инвестор возведет образовательный комплекс в районе Филевский парк и передаст его городу.
https://ria.ru/20231205/moskva-1913719924.html
https://ria.ru/20231124/nedvizhimost-1911456420.html
https://ria.ru/20231117/pokazateli-1910161078.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605284_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6216f86552b90392070ee99e1b4ce3b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Общество, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман

Ефимов: инвестор сможет льготно арендовать здание под детсад в САО Москвы

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. До конца текущего года на торги выставят здание детсада на Флотской улице в Северном округе Москвы в рамках программы льготной аренды "Один рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что городские власти продолжают предлагать инвесторам объекты по программе "Один рубль за квадратный метр в год" для открытия образовательных учреждений.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Ефимов: центр с медицинским кластером построят в СЗАО столицы
5 декабря, 10:08
«
"В декабре на аукцион планируется выставить здание детского сада площадью 1,54 тысячи квадратных метров в районе Головинский. После проведения ремонта и выполнения требований по осуществлению образовательной деятельности будущий арендатор сможет перейти на льготную ставку из расчета один рубль за квадратный метр площади в год", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как отмечает пресс-служба, в рамках условия действия программы договор аренды заключат на 49 лет. Объект располагается по адресу: улица Флотская, дом 48А. По договору инвестору необходимо оборудовать помещение всем необходимым, и спустя не более шести месяцев со дня заключения договора аренды приступить к образовательной деятельности. В случае, если здание нуждается в капремонте, то тогда срок увеличивается до восемнадцати месяцев. А если объекту необходима реконструкция, то на эту процедуру арендатору дается 3 года.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что здание, которое выставлено на торги, имеет два этажа, большие окна и высокие потолки. Построено оно было в 1982 году. Располагается объект в микрорайоне с многоэтажной застройкой.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Ефимов: в Москве открылся центр помощи по земельно-имущественным вопросам
24 ноября, 11:10
«
"После ремонта здесь будут воспитываться не менее 90 детей. Помимо самого здания инвестор получит в аренду земельный участок площадью 0,75 гектара", – уточнил Гаман.
В ведомстве дополнили, что по условиям программы льготной аренды "Один рубль за квадратный метр в год" размещение в арендованном здании частной школы или детсада требует оформление лицензии и выполнение требований московского департамента образования и науки по реализации образовательной деятельности. Так, доля столичных детей, которые проходят обучение в детсаду, должна достигать не менее 80% от общего количества детей. В начальной и средней школе количество детей-москвичей должно составлять не меньше половины.
Количество учеников должно быть не меньше половины от минимального количества мест в первый календарный год с даты начала предоставления услуг по образованию. В случае если выполнены все условия департамента, то арендатор вправе перейти на льготную ставку.
Ранее Ефимов сообщил, что столичные власти согласовали договор участия, в рамках которого инвестор возведет образовательный комплекс в районе Филевский парк и передаст его городу.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Ефимов: в столице отмечен рост важных социально-экономических показателей
17 ноября, 18:12
 
ОбществоМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала