https://ria.ru/20231206/efimov-1913980335.html

Ефимов: инвестор сможет льготно арендовать здание под детсад в САО Москвы

Ефимов: инвестор сможет льготно арендовать здание под детсад в САО Москвы - РИА Новости, 06.12.2023

Ефимов: инвестор сможет льготно арендовать здание под детсад в САО Москвы

До конца текущего года на торги выставят здание детсада на Флотской улице в Северном округе Москвы в рамках программы льготной аренды "Один рубль за квадратный... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:05

2023-12-06T10:05

2023-12-06T10:05

общество

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. До конца текущего года на торги выставят здание детсада на Флотской улице в Северном округе Москвы в рамках программы льготной аренды "Один рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что городские власти продолжают предлагать инвесторам объекты по программе "Один рубль за квадратный метр в год" для открытия образовательных учреждений."В декабре на аукцион планируется выставить здание детского сада площадью 1,54 тысячи квадратных метров в районе Головинский. После проведения ремонта и выполнения требований по осуществлению образовательной деятельности будущий арендатор сможет перейти на льготную ставку из расчета один рубль за квадратный метр площади в год", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отмечает пресс-служба, в рамках условия действия программы договор аренды заключат на 49 лет. Объект располагается по адресу: улица Флотская, дом 48А. По договору инвестору необходимо оборудовать помещение всем необходимым, и спустя не более шести месяцев со дня заключения договора аренды приступить к образовательной деятельности. В случае, если здание нуждается в капремонте, то тогда срок увеличивается до восемнадцати месяцев. А если объекту необходима реконструкция, то на эту процедуру арендатору дается 3 года.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что здание, которое выставлено на торги, имеет два этажа, большие окна и высокие потолки. Построено оно было в 1982 году. Располагается объект в микрорайоне с многоэтажной застройкой."После ремонта здесь будут воспитываться не менее 90 детей. Помимо самого здания инвестор получит в аренду земельный участок площадью 0,75 гектара", – уточнил Гаман.В ведомстве дополнили, что по условиям программы льготной аренды "Один рубль за квадратный метр в год" размещение в арендованном здании частной школы или детсада требует оформление лицензии и выполнение требований московского департамента образования и науки по реализации образовательной деятельности. Так, доля столичных детей, которые проходят обучение в детсаду, должна достигать не менее 80% от общего количества детей. В начальной и средней школе количество детей-москвичей должно составлять не меньше половины.Количество учеников должно быть не меньше половины от минимального количества мест в первый календарный год с даты начала предоставления услуг по образованию. В случае если выполнены все условия департамента, то арендатор вправе перейти на льготную ставку.Ранее Ефимов сообщил, что столичные власти согласовали договор участия, в рамках которого инвестор возведет образовательный комплекс в районе Филевский парк и передаст его городу.

https://ria.ru/20231205/moskva-1913719924.html

https://ria.ru/20231124/nedvizhimost-1911456420.html

https://ria.ru/20231117/pokazateli-1910161078.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман