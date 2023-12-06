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Мишустин объяснил причины снижения доверия в международных отношениях - РИА Новости, 06.12.2023
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13:22 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/doverie-1914094552.html
Мишустин объяснил причины снижения доверия в международных отношениях
Мишустин объяснил причины снижения доверия в международных отношениях - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин объяснил причины снижения доверия в международных отношениях
Доверие в международных отношениях снизилось из-за того, что некоторые страны стараются переписать правила игры для укрепления своего лидерства в ущерб другим,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:22
2023-12-06T13:22
михаил мишустин
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Доверие в международных отношениях снизилось из-за того, что некоторые страны стараются переписать правила игры для укрепления своего лидерства в ущерб другим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, в мире
Михаил Мишустин, В мире
Мишустин объяснил причины снижения доверия в международных отношениях

Мишустин: некоторые пытаются переписать правила игры в международных отношениях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Доверие в международных отношениях снизилось из-за того, что некоторые страны стараются переписать правила игры для укрепления своего лидерства в ущерб другим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
"В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим", - сказал Мишустин.
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