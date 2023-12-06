https://ria.ru/20231206/doverie-1914094552.html

Мишустин объяснил причины снижения доверия в международных отношениях

Мишустин объяснил причины снижения доверия в международных отношениях - РИА Новости, 06.12.2023

Мишустин объяснил причины снижения доверия в международных отношениях

Доверие в международных отношениях снизилось из-за того, что некоторые страны стараются переписать правила игры для укрепления своего лидерства в ущерб другим,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:22

2023-12-06T13:22

2023-12-06T13:22

михаил мишустин

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Доверие в международных отношениях снизилось из-за того, что некоторые страны стараются переписать правила игры для укрепления своего лидерства в ущерб другим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". "В первую очередь снизилось доверие между участниками международных отношений. Прежде всего из-за того, что некоторые из них стараются переписать правила игры для укрепления собственного лидерства в ущерб другим", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231127/otnosheniya-1912037256.html

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михаил мишустин, в мире