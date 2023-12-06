https://ria.ru/20231206/deripaska-1914139868.html
Суд признал ложью утверждения, будто у Дерипаски есть свои ЧВК
Суд признал ложью утверждения, будто у Дерипаски есть свои ЧВК - РИА Новости, 06.12.2023
Суд признал ложью утверждения, будто у Дерипаски есть свои ЧВК
Таганский суд Москвы в среду по иску Олега Дерипаски обязал директора благотворительного фонда "Русь сидящая"* Ольгу Романову** опровергнуть утверждения, будто... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:34
2023-12-06T15:34
2023-12-06T15:34
олег дерипаска
елизавета осетинская
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду по иску Олега Дерипаски обязал директора благотворительного фонда "Русь сидящая"* Ольгу Романову** опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Мельников и подтвердили в суде. "Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Олега Дерипаски сведения, распространенные Ольгой Евгеньевной Романовой** в сети интернет, о наличии у Олега Дерипаски частных военных компаний", - сказал собеседник агентства. Романова** в интервью Youtube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская**), что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Сторона истца назвала это утверждение "абсолютно ложной информацией", отметив, что УК РФ прямо запрещает создание, участие и финансирование таких организаций, "то есть это тяжкое преступление". "Суд обязал Романову** опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения путем бессрочной публикации на личной странице в X (бывшая Twitter). Суд также установил штраф за возможное неисполнение Ольгой Евгеньевной** решения в размере 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения", - добавил адвокат. Позднее РИА Новости в суде подтвердили удовлетворение иска бизнесмена. При этом изначально в иске были также требования к Елизавете Осетинской**, однако Дерипаска отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231106/akhmat-1907780630.html
https://ria.ru/20231005/russia-1900804241.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег дерипаска, елизавета осетинская, россия, происшествия
Олег Дерипаска, Елизавета Осетинская, Россия, Происшествия
Суд признал ложью утверждения, будто у Дерипаски есть свои ЧВК
Суд признал утверждения о ЧВК Дерипаски не соответствующими действительности
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду по иску Олега Дерипаски обязал директора благотворительного фонда "Русь сидящая"* Ольгу Романову** опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Мельников и подтвердили в суде.
"Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Олега Дерипаски сведения, распространенные Ольгой Евгеньевной Романовой** в сети интернет, о наличии у Олега Дерипаски частных военных компаний", - сказал собеседник агентства.
Романова** в интервью Youtube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская
**), что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК.
Сторона истца назвала это утверждение "абсолютно ложной информацией", отметив, что УК РФ
прямо запрещает создание, участие и финансирование таких организаций, "то есть это тяжкое преступление".
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"Суд обязал Романову** опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения путем бессрочной публикации на личной странице в X (бывшая Twitter). Суд также установил штраф за возможное неисполнение Ольгой Евгеньевной** решения в размере 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения", - добавил адвокат.
Позднее РИА Новости в суде подтвердили удовлетворение иска бизнесмена.
При этом изначально в иске были также требования к Елизавете Осетинской**, однако Дерипаска отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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