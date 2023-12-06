https://ria.ru/20231206/deripaska-1914139868.html

Суд признал ложью утверждения, будто у Дерипаски есть свои ЧВК

Суд признал ложью утверждения, будто у Дерипаски есть свои ЧВК - РИА Новости, 06.12.2023

Суд признал ложью утверждения, будто у Дерипаски есть свои ЧВК

Таганский суд Москвы в среду по иску Олега Дерипаски обязал директора благотворительного фонда "Русь сидящая"* Ольгу Романову** опровергнуть утверждения, будто... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:34

2023-12-06T15:34

2023-12-06T15:34

олег дерипаска

елизавета осетинская

россия

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы в среду по иску Олега Дерипаски обязал директора благотворительного фонда "Русь сидящая"* Ольгу Романову** опровергнуть утверждения, будто у бизнесмена есть свои частные военные компании, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Мельников и подтвердили в суде. "Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Олега Дерипаски сведения, распространенные Ольгой Евгеньевной Романовой** в сети интернет, о наличии у Олега Дерипаски частных военных компаний", - сказал собеседник агентства. Романова** в интервью Youtube-каналу "Это Осетинская. Русские норм" (создатель канала журналистка Елизавета Осетинская**), что Дерипаске якобы принадлежат две ЧВК. Сторона истца назвала это утверждение "абсолютно ложной информацией", отметив, что УК РФ прямо запрещает создание, участие и финансирование таких организаций, "то есть это тяжкое преступление". "Суд обязал Романову** опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения путем бессрочной публикации на личной странице в X (бывшая Twitter). Суд также установил штраф за возможное неисполнение Ольгой Евгеньевной** решения в размере 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения", - добавил адвокат. Позднее РИА Новости в суде подтвердили удовлетворение иска бизнесмена. При этом изначально в иске были также требования к Елизавете Осетинской**, однако Дерипаска отказался от них, так как она добровольно удалила оба спорных высказывания и отредактировала программу.* Организация, выполняющая функции иноагента в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231106/akhmat-1907780630.html

https://ria.ru/20231005/russia-1900804241.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег дерипаска, елизавета осетинская, россия, происшествия