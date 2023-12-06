https://ria.ru/20231206/bespilotniki-1914212042.html

В Петербурге запретили использование беспилотников

В Петербурге запретили использование беспилотников - РИА Новости, 06.12.2023

В Петербурге запретили использование беспилотников

Запрет на использование беспилотников вновь ввели в Санкт-Петербурге - с 1 декабря 2023 года по 15 апреля 2024 года, сообщил городской комитет по вопросам... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:47

2023-12-06T19:47

2023-12-06T19:47

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Запрет на использование беспилотников вновь ввели в Санкт-Петербурге - с 1 декабря 2023 года по 15 апреля 2024 года, сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. "Оперативный штаб Санкт‑Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента России от 19.10.2022 №757, принял решение с 1 декабря 2023 года по 15 апреля 2024 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Санкт‑Петербурга", - говорится в сообщении. Ограничения не распространяются на беспилотники федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций, действующих в интересах СМИ и киноиндустрии. Не запрещено использование беспилотников в рамках спортивных мероприятий Петербурга (при наличии согласования), а также в целях обеспечения функционирования объектов топливно-энергетического комплекса. Также в этот период запрещено движение всех типов судов на внутренних водных путях федерального и регионального значения. Исключением являются суда, имеющие специальное назначение (безопасность, аварийно-спасательные мероприятия), соответствующий ледовый класс, воздушную подушку и особую конструкцию. Ранее сообщалось, что запрет на использование беспилотников в Петербурге был продлен до 30 сентября.

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