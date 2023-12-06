Байден заявил, что не готов отвернуться от Украины
Байден заявил, что не готов отвернуться от Украины, как и многие американцы
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что лично он не готов отвернуться от Украины.
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"Я скажу вам, я не готов отвернуться, думаю, большинство американцев тоже", - сказал Байден.
Он подчеркнул, что крайнее крыло республиканцев "трусливо взяли в заложники вопрос нацбезопасности в обмен на однопартийную политику в сфере границы".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.