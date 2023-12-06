https://ria.ru/20231206/bayden-1914222019.html

Байден заявил, что не готов отвернуться от Украины

Байден заявил, что не готов отвернуться от Украины - РИА Новости, 06.12.2023

Байден заявил, что не готов отвернуться от Украины

Президент США Джо Байден заявил, что лично он не готов отвернуться от Украины. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:50

2023-12-06T20:50

2023-12-06T21:27

в мире

украина

сша

джо байден

россия

сергей лавров

нато

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что лично он не готов отвернуться от Украины."Я скажу вам, я не готов отвернуться, думаю, большинство американцев тоже", - сказал Байден.Он подчеркнул, что крайнее крыло республиканцев "трусливо взяли в заложники вопрос нацбезопасности в обмен на однопартийную политику в сфере границы".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/bayden-1914223516.html

украина

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, джо байден, россия, сергей лавров, нато