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Мишустин призвал увеличить производство отечественных автомобилей - РИА Новости, 06.12.2023
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13:48 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/avtomobili-1914103906.html
Мишустин призвал увеличить производство отечественных автомобилей
Мишустин призвал увеличить производство отечественных автомобилей - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин призвал увеличить производство отечественных автомобилей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости в горизонте 3-4 лет обеспечить рост производства отечественных автомобилей свыше 1,3 миллиона машин в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:48
2023-12-06T13:48
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости в горизонте 3-4 лет обеспечить рост производства отечественных автомобилей свыше 1,3 миллиона машин в год, более 70% продаж должны составлять выпущенные в России машины. "Первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. А в горизонте трех-четырех лет – необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше одного миллиона трехсот тысяч машин в год. И более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас", - сказал он на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". Он добавил, что в соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности, одной из целей является углубление локализации. "И как следствие – конкурентоспособного компонентного производства. Поэтому важно привлечь промышленных партнёров, заинтересованных не просто в организации крупноузловой сборки. А нацеленных на выпуск высоко-локализованной техники", - отметил премьер.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин призвал увеличить производство отечественных автомобилей

Мишустин: более 70% продаж в РФ должны составлять выпущенные в стране автомобили

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости в горизонте 3-4 лет обеспечить рост производства отечественных автомобилей свыше 1,3 миллиона машин в год, более 70% продаж должны составлять выпущенные в России машины.
"Первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. А в горизонте трех-четырех лет – необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше одного миллиона трехсот тысяч машин в год. И более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас", - сказал он на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".
Он добавил, что в соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности, одной из целей является углубление локализации. "И как следствие – конкурентоспособного компонентного производства. Поэтому важно привлечь промышленных партнёров, заинтересованных не просто в организации крупноузловой сборки. А нацеленных на выпуск высоко-локализованной техники", - отметил премьер.
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