https://ria.ru/20231206/avtomobili-1914103906.html

Мишустин призвал увеличить производство отечественных автомобилей

Мишустин призвал увеличить производство отечественных автомобилей - РИА Новости, 06.12.2023

Мишустин призвал увеличить производство отечественных автомобилей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости в горизонте 3-4 лет обеспечить рост производства отечественных автомобилей свыше 1,3 миллиона машин в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:48

2023-12-06T13:48

2023-12-06T13:48

россия

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868398808_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_48cd350831b61a094538d078d8c3af65.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости в горизонте 3-4 лет обеспечить рост производства отечественных автомобилей свыше 1,3 миллиона машин в год, более 70% продаж должны составлять выпущенные в России машины. "Первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. А в горизонте трех-четырех лет – необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше одного миллиона трехсот тысяч машин в год. И более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас", - сказал он на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". Он добавил, что в соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности, одной из целей является углубление локализации. "И как следствие – конкурентоспособного компонентного производства. Поэтому важно привлечь промышленных партнёров, заинтересованных не просто в организации крупноузловой сборки. А нацеленных на выпуск высоко-локализованной техники", - отметил премьер.

https://ria.ru/20231116/elektrokrossover-1909793383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, экономика