https://ria.ru/20231205/zelenskiy-1913780081.html

В сенате США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

В сенате США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге - РИА Новости, 05.12.2023

В сенате США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:55

2023-12-05T02:55

2023-12-05T03:15

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга."Сегодня вечером я хотел бы объявить о том, что администрация США пригласила... Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи в рамках проведения нами завтрашнего закрытого брифинга", - сказал Шумер, чье выступление транслировал канал C-Span.Брифинг пройдет в преддверии голосования, которое определит, выделит ли Конгресс дополнительное финансирование на нужды Украины, запрошенное ранее президентом Джо Байденом.Ранее агентство Блумберг сообщало, что сенат США может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине и Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, хотя голосование может задержаться еще сильнее из-за разногласий между законодателями. В ноябре Шумер сообщил, что сенат проведет голосование 4 декабря.Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении запроса о поддержке Киева, который еще и необходимо подкрепить отчетом администрации о целях и дальнейшем плане действий по Украине.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231204/prikaz-1913742762.html

https://ria.ru/20231202/snaryady-1913395588.html

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сша, в мире, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, чак шумер, нато