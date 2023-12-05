https://ria.ru/20231205/zalozhniki-1913957029.html

Минздрав Израиля заявил, что ХАМАС накачивало заложников транквилизаторами

Минздрав Израиля заявил, что ХАМАС накачивало заложников транквилизаторами - РИА Новости, 05.12.2023

Минздрав Израиля заявил, что ХАМАС накачивало заложников транквилизаторами

Представители министерства здравоохранения Израиля заявили, что ХАМАС давал заложникам транквилизаторы типа клонекс (клоназепам), чтобы они испытывали ощущение... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:55

2023-12-05T17:55

2023-12-05T17:55

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Представители министерства здравоохранения Израиля заявили, что ХАМАС давал заложникам транквилизаторы типа клонекс (клоназепам), чтобы они испытывали ощущение эйфории, соответствующие заявления были сделаны на слушаниях в комитете по здравоохранению Кнессета (парламента), которое транслировалось онлайн. "ХАМАС накачивал заложников таблетками клонекс для того, чтобы у них было чувство эйфории во время нахождения в плену", - заявила доктор Хагар Мизрахи, возглавляющая медицинский отдел в министерстве здравоохранения. На слушаниях также присутствовала глава отдела питания минздрава профессор Ронит Эндевельт, которая сообщила комитету, что эти препараты давали заложникам перед передачей Красному Кресту и возвращением в Израиль, чтобы те выглядели спокойными и счастливыми, несмотря на 50 дней в плену. Представители минздрава при этом не подтвердили факт приема заложниками этих препаратов на основе анализа крови, который делается всем освобожденным после возвращения в Израиль. Председатель комитета по здравоохранению депутат Йонатан Машрики призвал минздрав страны разослать организациям здравоохранения по всему миру официальный отчет с подробным описанием медицинских заключений, сделанных после освобождения части заложников. В пятницу Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и нарушении режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС отпустило 105 заложников, однако, по израильским официальным данным, в анклаве все еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году