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В Италии посадили на 17 лет ювелира, застрелившего двух грабителей - РИА Новости, 05.12.2023
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00:11 05.12.2023 (обновлено: 12:03 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/yuvelir-1913773190.html
В Италии посадили на 17 лет ювелира, застрелившего двух грабителей
В Италии посадили на 17 лет ювелира, застрелившего двух грабителей - РИА Новости, 05.12.2023
В Италии посадили на 17 лет ювелира, застрелившего двух грабителей
Суд итальянского города Асти приговорил к 17 годам заключения 68-летнего ювелира Марио Роджеро за убийство двух из трех грабителей, ворвавшихся в его магазин в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T00:11
2023-12-05T12:03
маттео сальвини
в мире
италия
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РИМ, 5 дек - РИА Новости. Суд итальянского города Асти приговорил к 17 годам заключения 68-летнего ювелира Марио Роджеро за убийство двух из трех грабителей, ворвавшихся в его магазин в апреле 2021 года, сообщила газета Corriere della Sera. Третьему преступнику, который был ранен в ногу, удалось сбежать. Его арестовали через несколько часов.Согласно обвинительному заключению, действия Роджеро не были продиктованы соображениями самообороны. Помимо двойного убийства, он обвинялся в нелегальном ношении оружия. Прокуратура просила приговорить подсудимого к 14 годам лишения свободы.Преступники зашли в ювелирную лавку семьи Роджеро в Гринцане-Кавур под видом покупателей. За прилавком в тот момент находились жена и одна из дочерей Марио. Когда они достали украшения, грабители выхватили пистолет, который, как выяснилось впоследствии, был муляжом. Находившийся в подсобном помещении Роджеро услышал крики родных и вышел к преступникам с настоящим оружием.Семьям убитых Роджеро должен выплатить 460 тысяч евро. Комментируя вердикт, он саркастически заявил: "Да здравствует преступность!". Солидарность с ювелиром уже выразил вице-премьер, министр транспорта Маттео Сальвини. "После жизни, полной забот и жертв, он защищал свою жизнь и работу. Тюремного заключения заслуживают другие, настоящие преступники, а не такие люди, как Марио", - написал он в соцсети Х.
https://ria.ru/20231130/prigovor-1912940103.html
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маттео сальвини, в мире, италия
Маттео Сальвини, В мире, Италия
В Италии посадили на 17 лет ювелира, застрелившего двух грабителей

Итальянский ювелир из Асти, застреливший двух грабителей, получил 17 лет тюрьмы

© Ministero della giustiziaМарио Роджеро преследует грабителей после нападения
Марио Роджеро преследует грабителей после нападения
© Ministero della giustizia
Марио Роджеро преследует грабителей после нападения
Читать ria.ru в
РИМ, 5 дек - РИА Новости. Суд итальянского города Асти приговорил к 17 годам заключения 68-летнего ювелира Марио Роджеро за убийство двух из трех грабителей, ворвавшихся в его магазин в апреле 2021 года, сообщила газета Corriere della Sera.
Третьему преступнику, который был ранен в ногу, удалось сбежать. Его арестовали через несколько часов.
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Согласно обвинительному заключению, действия Роджеро не были продиктованы соображениями самообороны. Помимо двойного убийства, он обвинялся в нелегальном ношении оружия. Прокуратура просила приговорить подсудимого к 14 годам лишения свободы.
Ювелир Марио Роджеро
Ювелир Марио Роджеро
Ювелир Марио Роджеро . Архивное фото
Преступники зашли в ювелирную лавку семьи Роджеро в Гринцане-Кавур под видом покупателей. За прилавком в тот момент находились жена и одна из дочерей Марио. Когда они достали украшения, грабители выхватили пистолет, который, как выяснилось впоследствии, был муляжом. Находившийся в подсобном помещении Роджеро услышал крики родных и вышел к преступникам с настоящим оружием.
Семьям убитых Роджеро должен выплатить 460 тысяч евро. Комментируя вердикт, он саркастически заявил: "Да здравствует преступность!". Солидарность с ювелиром уже выразил вице-премьер, министр транспорта Маттео Сальвини. "После жизни, полной забот и жертв, он защищал свою жизнь и работу. Тюремного заключения заслуживают другие, настоящие преступники, а не такие люди, как Марио", - написал он в соцсети Х.
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