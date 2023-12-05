https://ria.ru/20231205/yuvelir-1913773190.html

В Италии посадили на 17 лет ювелира, застрелившего двух грабителей

В Италии посадили на 17 лет ювелира, застрелившего двух грабителей - РИА Новости, 05.12.2023

В Италии посадили на 17 лет ювелира, застрелившего двух грабителей

Суд итальянского города Асти приговорил к 17 годам заключения 68-летнего ювелира Марио Роджеро за убийство двух из трех грабителей, ворвавшихся в его магазин в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T00:11

2023-12-05T00:11

2023-12-05T12:03

маттео сальвини

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РИМ, 5 дек - РИА Новости. Суд итальянского города Асти приговорил к 17 годам заключения 68-летнего ювелира Марио Роджеро за убийство двух из трех грабителей, ворвавшихся в его магазин в апреле 2021 года, сообщила газета Corriere della Sera. Третьему преступнику, который был ранен в ногу, удалось сбежать. Его арестовали через несколько часов.Согласно обвинительному заключению, действия Роджеро не были продиктованы соображениями самообороны. Помимо двойного убийства, он обвинялся в нелегальном ношении оружия. Прокуратура просила приговорить подсудимого к 14 годам лишения свободы.Преступники зашли в ювелирную лавку семьи Роджеро в Гринцане-Кавур под видом покупателей. За прилавком в тот момент находились жена и одна из дочерей Марио. Когда они достали украшения, грабители выхватили пистолет, который, как выяснилось впоследствии, был муляжом. Находившийся в подсобном помещении Роджеро услышал крики родных и вышел к преступникам с настоящим оружием.Семьям убитых Роджеро должен выплатить 460 тысяч евро. Комментируя вердикт, он саркастически заявил: "Да здравствует преступность!". Солидарность с ювелиром уже выразил вице-премьер, министр транспорта Маттео Сальвини. "После жизни, полной забот и жертв, он защищал свою жизнь и работу. Тюремного заключения заслуживают другие, настоящие преступники, а не такие люди, как Марио", - написал он в соцсети Х.

https://ria.ru/20231130/prigovor-1912940103.html

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маттео сальвини, в мире, италия