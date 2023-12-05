https://ria.ru/20231205/yakutsk-1913795300.html
В Якутске школьников перевели на дистанционку из-за 49-градусных морозов
В Якутске школьников перевели на дистанционку из-за 49-градусных морозов - РИА Новости, 05.12.2023
В Якутске школьников перевели на дистанционку из-за 49-градусных морозов
Школьные занятия для учащихся 9-11-х классов отменили в Якутске из-за сильного мороза, обучение пройдет в онлайн-формате, сообщает управление образования... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T08:03
2023-12-05T08:03
2023-12-05T08:03
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Школьные занятия для учащихся 9-11-х классов отменили в Якутске из-за сильного мороза, обучение пройдет в онлайн-формате, сообщает управление образования городской администрации в телеграм-канале. "Пятого декабря 2023 года актированный день (день, в который запрещено работать вне помещений – ред.) для обучающихся 9, 10, 11 классов. Температура наружного воздуха в городе Якутске <...> минус 49 градусов. Актированный день объявляется на весь день, независимо от смены..., организуется обучение с использованием дистанционных технологий", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось о том, что в Якутии обнаружен Гонконгский грипп, эпидпорог по ОРВИ превышен на 92%. Школьники 1-8-х классов в Якутске с 28 ноября по 8 декабря отправлены на карантин.
https://ria.ru/20231204/morozy-1913651455.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, происшествия
В Якутске школьников перевели на дистанционку из-за 49-градусных морозов
В Якутске старшеклассников перевели на дистанционку из-за 49-градусных морозов
ЯКУТСК, 5 дек - РИА Новости.
Школьные занятия для учащихся 9-11-х классов отменили в Якутске из-за сильного мороза, обучение пройдет в онлайн-формате, сообщает управление образования городской администрации в телеграм-канале
.
"Пятого декабря 2023 года актированный день (день, в который запрещено работать вне помещений – ред.) для обучающихся 9, 10, 11 классов. Температура наружного воздуха в городе Якутске <...> минус 49 градусов. Актированный день объявляется на весь день, независимо от смены..., организуется обучение с использованием дистанционных технологий", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии обнаружен Гонконгский грипп, эпидпорог по ОРВИ превышен на 92%. Школьники 1-8-х классов в Якутске с 28 ноября по 8 декабря отправлены на карантин.
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