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В Москве откроется первая интерактивная выставка о любви
В Москве откроется первая интерактивная выставка о любви - РИА Новости, 05.12.2023
В Москве откроется первая интерактивная выставка о любви
В московском центре современного искусства "Винзавод" 8 декабря откроется первая в России интерактивная выставка об отношениях между людьми, рассказали РИА... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:33
2023-12-05T17:33
2023-12-05T17:33
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В московском центре современного искусства "Винзавод" 8 декабря откроется первая в России интерактивная выставка об отношениях между людьми, рассказали РИА Новости организаторы."Во время просмотра экспозиции гости проходят исследование и получают информацию о своем психотипе и языке любви согласно теории Гэри Чэпмэна. Концепция экспозиции строится на идее путешествия посетителя через все зоны, где установлены десять мультимедийных инсталляций, с использованием звукового гида и мобильного приложения. Каждая зона с объектами выставки соответствует одному из пяти языков любви: слова и комплименты, подарки, время, забота, тактильность", - рассказали организаторы.Выставку создала художница Ольга Щербакова, которая заимствовала сюжеты "из антропологии и древних научных источников" и затем воспроизвела их в абстрактной манере."В настоящее время тема, которую я исследую – отношения, важнейшая и неотъемлемая часть жизни каждого человека. Зачастую, даже находясь в паре, человек чувствует себя одиноким, и именно эту проблему я исследовала, работая над выставкой. Сегодня наша выставка призвана помочь каждому создать гармоничные отношения или перейти на более качественный уровень в уже существующих", - пояснила художница.Выставка будет работать до 1 мая следующего года.
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москва, россия, религия, винзавод
Москва, Россия, Религия, Винзавод
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В московском центре современного искусства "Винзавод" 8 декабря откроется первая в России интерактивная выставка об отношениях между людьми, рассказали РИА Новости организаторы.
"Во время просмотра экспозиции гости проходят исследование и получают информацию о своем психотипе и языке любви согласно теории Гэри Чэпмэна. Концепция экспозиции строится на идее путешествия посетителя через все зоны, где установлены десять мультимедийных инсталляций, с использованием звукового гида и мобильного приложения. Каждая зона с объектами выставки соответствует одному из пяти языков любви: слова и комплименты, подарки, время, забота, тактильность", - рассказали организаторы.
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Выставку создала художница Ольга Щербакова, которая заимствовала сюжеты "из антропологии и древних научных источников" и затем воспроизвела их в абстрактной манере.
"В настоящее время тема, которую я исследую – отношения, важнейшая и неотъемлемая часть жизни каждого человека. Зачастую, даже находясь в паре, человек чувствует себя одиноким, и именно эту проблему я исследовала, работая над выставкой. Сегодня наша выставка призвана помочь каждому создать гармоничные отношения или перейти на более качественный уровень в уже существующих", - пояснила художница.
Выставка будет работать до 1 мая следующего года.