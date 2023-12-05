https://ria.ru/20231205/vystavka-1913947960.html

В Москве откроется первая интерактивная выставка о любви

В Москве откроется первая интерактивная выставка о любви - РИА Новости, 05.12.2023

В Москве откроется первая интерактивная выставка о любви

В московском центре современного искусства "Винзавод" 8 декабря откроется первая в России интерактивная выставка об отношениях между людьми, рассказали РИА... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:33

2023-12-05T17:33

2023-12-05T17:33

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В московском центре современного искусства "Винзавод" 8 декабря откроется первая в России интерактивная выставка об отношениях между людьми, рассказали РИА Новости организаторы."Во время просмотра экспозиции гости проходят исследование и получают информацию о своем психотипе и языке любви согласно теории Гэри Чэпмэна. Концепция экспозиции строится на идее путешествия посетителя через все зоны, где установлены десять мультимедийных инсталляций, с использованием звукового гида и мобильного приложения. Каждая зона с объектами выставки соответствует одному из пяти языков любви: слова и комплименты, подарки, время, забота, тактильность", - рассказали организаторы.Выставку создала художница Ольга Щербакова, которая заимствовала сюжеты "из антропологии и древних научных источников" и затем воспроизвела их в абстрактной манере."В настоящее время тема, которую я исследую – отношения, важнейшая и неотъемлемая часть жизни каждого человека. Зачастую, даже находясь в паре, человек чувствует себя одиноким, и именно эту проблему я исследовала, работая над выставкой. Сегодня наша выставка призвана помочь каждому создать гармоничные отношения или перейти на более качественный уровень в уже существующих", - пояснила художница.Выставка будет работать до 1 мая следующего года.

https://ria.ru/20231203/vystavki-1913465211.html

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москва, россия, религия, винзавод