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День Оренбургской области пройдет на выставке "Россия" 6 декабря на ВДНХ - РИА Новости, 05.12.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:20 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vystavka-1913846026.html
День Оренбургской области пройдет на выставке "Россия" 6 декабря на ВДНХ
День Оренбургской области пройдет на выставке "Россия" 6 декабря на ВДНХ - РИА Новости, 05.12.2023
День Оренбургской области пройдет на выставке "Россия" 6 декабря на ВДНХ
На форуме-выставке "Россия", которая проходит сейчас на столичной ВДНХ, 6 декабря пройдет День Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:20
2023-12-05T12:20
оренбургская область
оренбург
денис паслер
владимир путин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На форуме-выставке "Россия", которая проходит сейчас на столичной ВДНХ, 6 декабря пройдет День Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Откроет цикл мероприятий губернатор региона Денис Паслер. Его выступление можно будет посмотреть на сайте выставки. В этот день на выставке планируют установить рекорд "Самый большой пуховый флаг России". Размер изделия составляет 6х9 метров. На создание платка-рекордсмена ушло более 250 часов и четыре килограмма тончайшей пряжи. Кроме того, на стенде региона, расположенном в павильоне №75, чемпионка мира по шахматам 14-летняя оренбурженка Анна Шухман проведет блиц и сеанс одновременной игры. Гостям стенда региона презентуют новое здание Оренбургской областной детской больницы, которое было открыто при участии президента России Владимира Путина. Это самый крупный объект в Поволжском федеральном округе за последние годы, построенный в рамках государственной программы развития детского здравоохранения. Любителям истории расскажут об уникальных археологических находках сарматского золота, презентуют собрание изданий повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка", которое сегодня насчитывает уже около 300 экземпляров на 42 языках, а также познакомят с первым в России Домом-музеем семьи Ростроповичей. В фудхолле шеф-повара лучших ресторанов Оренбурга организуют гастропредставление "Степная симфония". Здесь же можно будет попробовать маринованные арбузы, повидло из тыквы, роуксы и многое другое. Весь день для посетителей выставки в павильоне №48 будет работать "Фермерская ярмарка", на которой желающие смогут попробовать колбасные изделия Сорочинского мясокомбината, продукцию Орского мясокомбината и Саракташского консервного завода, сыры от ООО "Степь". Завершится этот день концертом мастеров искусств "Здесь не кончается Россия, здесь начинается она".
https://ria.ru/20231204/orenburg-1913673248.html
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оренбург, денис паслер, владимир путин, выставка-форум "россия"
Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия"

День Оренбургской области пройдет на выставке "Россия" 6 декабря на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Световая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Световая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На форуме-выставке "Россия", которая проходит сейчас на столичной ВДНХ, 6 декабря пройдет День Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Откроет цикл мероприятий губернатор региона Денис Паслер. Его выступление можно будет посмотреть на сайте выставки.
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В этот день на выставке планируют установить рекорд "Самый большой пуховый флаг России". Размер изделия составляет 6х9 метров. На создание платка-рекордсмена ушло более 250 часов и четыре килограмма тончайшей пряжи.
Кроме того, на стенде региона, расположенном в павильоне №75, чемпионка мира по шахматам 14-летняя оренбурженка Анна Шухман проведет блиц и сеанс одновременной игры.
Гостям стенда региона презентуют новое здание Оренбургской областной детской больницы, которое было открыто при участии президента России Владимира Путина. Это самый крупный объект в Поволжском федеральном округе за последние годы, построенный в рамках государственной программы развития детского здравоохранения.
Любителям истории расскажут об уникальных археологических находках сарматского золота, презентуют собрание изданий повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка", которое сегодня насчитывает уже около 300 экземпляров на 42 языках, а также познакомят с первым в России Домом-музеем семьи Ростроповичей.
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3 декабря, 12:06
В фудхолле шеф-повара лучших ресторанов Оренбурга организуют гастропредставление "Степная симфония". Здесь же можно будет попробовать маринованные арбузы, повидло из тыквы, роуксы и многое другое.
Весь день для посетителей выставки в павильоне №48 будет работать "Фермерская ярмарка", на которой желающие смогут попробовать колбасные изделия Сорочинского мясокомбината, продукцию Орского мясокомбината и Саракташского консервного завода, сыры от ООО "Степь".
Завершится этот день концертом мастеров искусств "Здесь не кончается Россия, здесь начинается она".
 
Оренбургская областьОренбургДенис ПаслерВладимир ПутинВыставка-форум "Россия"
 
 
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