https://ria.ru/20231205/vyplaty-1913960269.html
Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву
Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву - РИА Новости, 05.12.2023
Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву
Около 40 ветеранов Московской области получат выплату к 82 годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:06
2023-12-05T18:06
2023-12-05T18:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Около 40 ветеранов Московской области получат выплату к 82 годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Ежегодно 5 декабря в России отмечают годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за столицу. "Фронтовикам Подмосковья, награжденным медалью "За оборону Москвы", направлена на счет единовременная выплата в размере 40 000 рублей. К 82 годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В материале уточняется, что единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы", оказывается каждый год. Выплата поступает проактивно.
https://ria.ru/20231204/fond-1913748776.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Около 40 ветеранов Московской области получат выплату к 82 годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Ежегодно 5 декабря в России отмечают годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за столицу.
Подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" принял более 5000 человек
"Фронтовикам Подмосковья, награжденным медалью "За оборону Москвы", направлена на счет единовременная выплата в размере 40 000 рублей. К 82 годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В материале уточняется, что единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы", оказывается каждый год. Выплата поступает проактивно.