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Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву

Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву - РИА Новости, 05.12.2023

Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву

Около 40 ветеранов Московской области получат выплату к 82 годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:06

2023-12-05T18:06

2023-12-05T18:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Около 40 ветеранов Московской области получат выплату к 82 годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Ежегодно 5 декабря в России отмечают годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за столицу. "Фронтовикам Подмосковья, награжденным медалью "За оборону Москвы", направлена на счет единовременная выплата в размере 40 000 рублей. К 82 годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В материале уточняется, что единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы", оказывается каждый год. Выплата поступает проактивно.

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московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева