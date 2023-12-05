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Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву - РИА Новости, 05.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:06 05.12.2023 (обновлено: 18:07 05.12.2023)
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Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву
Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву - РИА Новости, 05.12.2023
Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву
Около 40 ветеранов Московской области получат выплату к 82 годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:06
2023-12-05T18:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Около 40 ветеранов Московской области получат выплату к 82 годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Ежегодно 5 декабря в России отмечают годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за столицу. "Фронтовикам Подмосковья, награжденным медалью "За оборону Москвы", направлена на счет единовременная выплата в размере 40 000 рублей. К 82 годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В материале уточняется, что единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы", оказывается каждый год. Выплата поступает проактивно.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Ветераны Подмосковья получат выплату к годовщине Битвы за Москву

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Около 40 ветеранов Московской области получат выплату к 82 годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Ежегодно 5 декабря в России отмечают годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за столицу.
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4 декабря, 20:51
"Фронтовикам Подмосковья, награжденным медалью "За оборону Москвы", направлена на счет единовременная выплата в размере 40 000 рублей. К 82 годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В материале уточняется, что единовременная материальная помощь ветеранам, награжденным медалью "За оборону Москвы", оказывается каждый год. Выплата поступает проактивно.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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