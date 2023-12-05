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В Тульской области вынесли приговор мужчине, убившему пятилетнего пасынка - РИА Новости, 05.12.2023
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17:19 05.12.2023 (обновлено: 17:20 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913941670.html
В Тульской области вынесли приговор мужчине, убившему пятилетнего пасынка
В Тульской области вынесли приговор мужчине, убившему пятилетнего пасынка - РИА Новости, 05.12.2023
В Тульской области вынесли приговор мужчине, убившему пятилетнего пасынка
Суд в Тульской области приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину за убийство пятилетнего пасынка, совершенное в 2020 году, сообщило СУСК России по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:19
2023-12-05T17:20
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину за убийство пятилетнего пасынка, совершенное в 2020 году, сообщило СУСК России по региону. По данным следствия, в 2020-2022 годах 33-летняя мать погибшего мальчика проживала со своим 28-летним сожителем на территории Богородицкого района в доме, который они арендовали. В октябре 2020 года женщина уехала на неделю, оставив своего пятилетнего ребенка на сожителя. Мужчина, разозлившись на непослушание ребенка, избил его, а ночью обнаружил, что ребенок мертв. Испугавшись последствий, он завернул тело в плед и закопал в лесу. Только этой весной следователи получили информацию, на основании которой задержали подозреваемого. Сообщалось, что на допросе мужчина сознался в содеянном и в подробностях рассказал, как убил мальчика и где его закопал. "Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает СУСК. Следственные органы не комментируют действия матери, которая, вернувшись из поездки, обнаружила, что ребенка нет. Информированный источник уточнил РИА Новости, что мужчина после приезда сожительницы рассказал ей, что ребенок умер в результате случайности, но женщина все равно догадывалась о его виновности.
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области вынесли приговор мужчине, убившему пятилетнего пасынка

В Тульской области мужчину, убившего пятилетнего пасынка, осудили на 17 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину за убийство пятилетнего пасынка, совершенное в 2020 году, сообщило СУСК России по региону.
По данным следствия, в 2020-2022 годах 33-летняя мать погибшего мальчика проживала со своим 28-летним сожителем на территории Богородицкого района в доме, который они арендовали. В октябре 2020 года женщина уехала на неделю, оставив своего пятилетнего ребенка на сожителя. Мужчина, разозлившись на непослушание ребенка, избил его, а ночью обнаружил, что ребенок мертв. Испугавшись последствий, он завернул тело в плед и закопал в лесу. Только этой весной следователи получили информацию, на основании которой задержали подозреваемого. Сообщалось, что на допросе мужчина сознался в содеянном и в подробностях рассказал, как убил мальчика и где его закопал.
«
"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает СУСК.
Следственные органы не комментируют действия матери, которая, вернувшись из поездки, обнаружила, что ребенка нет. Информированный источник уточнил РИА Новости, что мужчина после приезда сожительницы рассказал ей, что ребенок умер в результате случайности, но женщина все равно догадывалась о его виновности.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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ПроисшествияТульская область
 
 
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