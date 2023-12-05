https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913863232.html

Источник назвал причину убийства годовалого мальчика в Туле

Источник назвал причину убийства годовалого мальчика в Туле - РИА Новости, 05.12.2023

Источник назвал причину убийства годовалого мальчика в Туле

Житель Тулы, обвиняемый в убийстве своего годовалого сына, объяснил свой поступок тем, что ребенок плакал и не успокаивался, сообщил РИА Новости информированный РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:33

2023-12-05T13:33

2023-12-05T13:33

происшествия

тула

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Житель Тулы, обвиняемый в убийстве своего годовалого сына, объяснил свой поступок тем, что ребенок плакал и не успокаивался, сообщил РИА Новости информированный источник. "Мужчина пояснил, что причиной его поступка стало то, что ребенок плакал и не успокаивался", - сказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, пытался ли отец ребенка успокоить его каким-то другим способом. Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Информированный источник уточнил РИА Новости, что обвиняемый состоит на учете у психиатра, трагедия произошла в доме его родителей, которые ушли по делам, оставив малыша с отцом.

https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html

https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тула