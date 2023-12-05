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Источник назвал причину убийства годовалого мальчика в Туле - РИА Новости, 05.12.2023
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13:33 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913863232.html
Источник назвал причину убийства годовалого мальчика в Туле
Источник назвал причину убийства годовалого мальчика в Туле - РИА Новости, 05.12.2023
Источник назвал причину убийства годовалого мальчика в Туле
Житель Тулы, обвиняемый в убийстве своего годовалого сына, объяснил свой поступок тем, что ребенок плакал и не успокаивался, сообщил РИА Новости информированный РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:33
2023-12-05T13:33
происшествия
тула
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Житель Тулы, обвиняемый в убийстве своего годовалого сына, объяснил свой поступок тем, что ребенок плакал и не успокаивался, сообщил РИА Новости информированный источник. "Мужчина пояснил, что причиной его поступка стало то, что ребенок плакал и не успокаивался", - сказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, пытался ли отец ребенка успокоить его каким-то другим способом. Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Информированный источник уточнил РИА Новости, что обвиняемый состоит на учете у психиатра, трагедия произошла в доме его родителей, которые ушли по делам, оставив малыша с отцом.
https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html
https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html
тула
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происшествия, тула
Происшествия, Тула
Источник назвал причину убийства годовалого мальчика в Туле

В Туле мужчина убил годовалого сына из-за плача

© Фото : СУ СК России по Тульской области/ВКонтактеСотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : СУ СК России по Тульской области/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Житель Тулы, обвиняемый в убийстве своего годовалого сына, объяснил свой поступок тем, что ребенок плакал и не успокаивался, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Мужчина пояснил, что причиной его поступка стало то, что ребенок плакал и не успокаивался", - сказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, пытался ли отец ребенка успокоить его каким-то другим способом.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Жительница Приморья пыталась убить двухлетнего сына "розочкой"
4 августа, 13:37
Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Информированный источник уточнил РИА Новости, что обвиняемый состоит на учете у психиатра, трагедия произошла в доме его родителей, которые ушли по делам, оставив малыша с отцом.
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