https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913852226.html

Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали

Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали - РИА Новости, 05.12.2023

Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали

Суд в Иркутске избрал обвиняемому в убийстве школьника меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:44

2023-12-05T12:44

2023-12-05T12:54

происшествия

иркутск

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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Суд в Иркутске избрал обвиняемому в убийстве школьника меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает иркутская областная прокуратура.Второго декабря на остановке общественного транспорта "Лисиха" в Иркутске во время конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. После проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии оперативно задержали двух участников конфликта. Они были доставлены из Качугского района в Иркутск. По данным СК, еще 4 человек задержали в Иркутске. Подозреваемым от 15 до 21 года. Характеризуются отрицательно, некоторые ранее привлекались к уголовной ответственности. Заведено уголовное дело по статьям "убийство" и "хулиганство".В ходе предварительного расследования установлено, что компания молодых людей из шести человек вышла из сауны и направилась в сторону остановки общественного транспорта. Там они подошли к пятерым подросткам и после словесного конфликта стали избивать их. Одному из пострадавших в ходе инцидента было нанесено не менее 4 ножевых ранений, от которых он скончался на месте."Октябрьский районный суд Иркутска с учётом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на 2 месяца" - говорится в сообщении.По данным суда, один из обвиняемых в хулиганстве - 18-летний житель Шелехова проходит подозреваемым по ещё одному уголовному делу. В момент совершения преступления находился под подпиской о невыезде.В соцсетях после происшествия появилась информация о том, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. В МВД сообщили, что это фейк: подозреваемый в убийстве - 15-летний школьник из Ленинского района Иркутска, пояснил, что этот сериал не смотрел.В рамках уголовного дела у фигурантов проведены обыски, изъяты телефоны, а также орудие преступления - нож.

https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913807711.html

https://ria.ru/20231129/rozysk-1912554748.html

иркутск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск