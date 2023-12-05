https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913852226.html
Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали
Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали - РИА Новости, 05.12.2023
Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали
Суд в Иркутске избрал обвиняемому в убийстве школьника меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:44
2023-12-05T12:44
2023-12-05T12:54
происшествия
иркутск
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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Суд в Иркутске избрал обвиняемому в убийстве школьника меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает иркутская областная прокуратура.Второго декабря на остановке общественного транспорта "Лисиха" в Иркутске во время конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. После проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии оперативно задержали двух участников конфликта. Они были доставлены из Качугского района в Иркутск. По данным СК, еще 4 человек задержали в Иркутске. Подозреваемым от 15 до 21 года. Характеризуются отрицательно, некоторые ранее привлекались к уголовной ответственности. Заведено уголовное дело по статьям "убийство" и "хулиганство".В ходе предварительного расследования установлено, что компания молодых людей из шести человек вышла из сауны и направилась в сторону остановки общественного транспорта. Там они подошли к пятерым подросткам и после словесного конфликта стали избивать их. Одному из пострадавших в ходе инцидента было нанесено не менее 4 ножевых ранений, от которых он скончался на месте."Октябрьский районный суд Иркутска с учётом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на 2 месяца" - говорится в сообщении.По данным суда, один из обвиняемых в хулиганстве - 18-летний житель Шелехова проходит подозреваемым по ещё одному уголовному делу. В момент совершения преступления находился под подпиской о невыезде.В соцсетях после происшествия появилась информация о том, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. В МВД сообщили, что это фейк: подозреваемый в убийстве - 15-летний школьник из Ленинского района Иркутска, пояснил, что этот сериал не смотрел.В рамках уголовного дела у фигурантов проведены обыски, изъяты телефоны, а также орудие преступления - нож.
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913807711.html
https://ria.ru/20231129/rozysk-1912554748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск
Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали
Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске
ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости.
Суд в Иркутске избрал обвиняемому в убийстве школьника меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает
иркутская областная прокуратура.
Второго декабря на остановке общественного транспорта "Лисиха" в Иркутске во время конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. После проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии
оперативно задержали двух участников конфликта. Они были доставлены из Качугского района
в Иркутск. По данным СК
, еще 4 человек задержали в Иркутске. Подозреваемым от 15 до 21 года. Характеризуются отрицательно, некоторые ранее привлекались к уголовной ответственности. Заведено уголовное дело по статьям "убийство" и "хулиганство".
В ходе предварительного расследования установлено, что компания молодых людей из шести человек вышла из сауны и направилась в сторону остановки общественного транспорта. Там они подошли к пятерым подросткам и после словесного конфликта стали избивать их. Одному из пострадавших в ходе инцидента было нанесено не менее 4 ножевых ранений, от которых он скончался на месте.
"Октябрьский районный суд Иркутска с учётом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на 2 месяца" - говорится в сообщении.
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По данным суда, один из обвиняемых в хулиганстве - 18-летний житель Шелехова
проходит подозреваемым по ещё одному уголовному делу. В момент совершения преступления находился под подпиской о невыезде.
В соцсетях после происшествия появилась информация о том, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. В МВД сообщили, что это фейк: подозреваемый в убийстве - 15-летний школьник из Ленинского района
Иркутска, пояснил, что этот сериал не смотрел.
В рамках уголовного дела у фигурантов проведены обыски, изъяты телефоны, а также орудие преступления - нож.
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